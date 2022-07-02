話你知：賭企母公司 成燒錢投牌後盾

澳娛現金略減至138億

在澳博持股54.7%的澳娛，最新公布財務數據，2021年底手持現金雖然比去年略少，只餘137.8億澳門元，但是比2019年底的121.68億澳門元為多。另該集團的資產淨值則比2020年底略減5.85億澳門元，仍達270.56億澳門元，反映其未必如過往般大賺。澳娛較早前以19.06億元將海立方出售予澳博，轉持澳博可換股債券，加上瑞信報告透露澳娛擬對澳博提供50億元備用信貸，澳博亦從最新銀團融資取得額外信貸60億元備用，反映澳博在母公司及銀團支持下，做好了投牌準備。

永利獲母循環貸款融資

在澳娛之外，其他博彩企業亦不敢怠慢。當中永利澳門（1128）獲母公司提供兩年期共5億美元（約39億港元）循環貸款融資，加上金沙中國（1928）母公司拉斯維加斯金沙在大手出售美國拉斯維加斯物業後，手持64.5億美元（約506.19億港元），亦為將來投牌提供支持。