3大客傳削單 台積電美早段挫4%

《DigiTimes》引述半導體業界人士表示，蘋果iPhone 14系列已經開始量產，不過首批出貨量較9000萬部目標削減一成。個人電腦需求下跌，加上虛擬貨幣今年價值急瀉，減少顯示卡需求，AMD削減今年第四季和明年第一季的7納米製程晶片訂單約2萬片，Nvidia則要求台積電延後一季供貨。台積電回應稱，不評論市場臆測或傳聞。

iPhone 14首批出貨減一成

近期電子供應鏈已頻傳出庫存過盛的消息，因應需求下降，市傳Nvidia兩度延後新一代顯示卡系列產品至9月上市，讓生產商消化現有存貨。雖然台積電管理層今年4月仍看好今年需求，不過易方資本創辦人及投資總監王華指出，最近數月其代理的存量開始急升，反映客戶減少提貨。王華指出，過去受供應鏈緊張，半導體廠商要求客戶提早下較長期訂單，而目前手機等需求下跌，廠商已經透支訂單，雖然今年訂單仍能穩定，但明年料會減少。台積電產能長期滿載，不過高盛早前預期，明年8吋和12吋晶圓產能利用率將降至約九成。

美光季收指引遜預期

此外，記憶體廠商美光（美：MU）周四公布，今季度的收入指引為72億美元，差過市場預期的91.4億美元，股價盤後下跌3.69%。行政總裁Sanjay Mehrotra表示，本季消費者需求減少，料全年手機和個人電腦銷量按年分別跌5%和10%，其客戶已縮減訂單去庫存，該行明年也會減少資本開支。