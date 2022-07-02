財新中國PMI增速逾兩年最快

防疫措施放鬆 企業恢復生產

PMI指標中，產出指標升幅較為顯著，創2020年11月以來新高，不少企業表示因為疫情緩解重開生產線，供應鏈亦改善，持續24個月的投入品交貨延誤在6月也得到遏止。新訂單總量回復擴張，受訪企業表示，受疫情衝擊未完全消散，市况相對低迷。

不過，6月份企業聘請員工連續3個月收縮，惟收縮率輕微改善，企業指新接業務相對低迷，因此沒有補充空缺職位。原料和運輸費用上升推高投入成本，但市場競爭激烈下，產品售價反而連續第二個月下調。展望未來12個月，企業對前景樂觀度為4個月以來最高，但低於長期均值，王喆指出，企業家仍對疫情重臨和全球經濟不明朗感到憂慮。

下半年首個交易日，上證指數昨日挑戰3400點不果，收報3387點，下跌0.32%，全周升1.13%，深成指數跌0.28%，報12,860點，全周升1.37%。昨日港股休市，截至昨晚8時，俗稱「恒指黑期」的HS50指數報21,887點，上升20.5點或0.9%。