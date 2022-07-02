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美6月ISM遜預期 衰退憂慮增

【明報專訊】美國供應管理協會（ISM）昨晚公布6月份製造業指數，最新數值顯示為53。市場原本預測為54.9，較5月份時的56.1有所回落。ISM製造業指數持續走軟，令市場對經濟衰退的擔憂增加。

歐元區通脹再新高

近半成員超過10%

另根據歐盟Eurostat最新數據顯示，歐元區消費物價指數，由5月份的按年升8.1%，加劇至8.6%，再創新高，更高於市場預期的8.5%水平。在19個成員國中，更有9個的通脹率超過10%。撇除較波動的能源及食品價格的核心通脹，則由原先3.8%，稍降至3.7%。同時，歐元區6月製造業採購經理指數（PMI）終值為52.1，略高過初值及市場預期的52。彭博引述CEBR經濟師Pushpin Singh表示，最新公布的數據，將促使歐洲央行在今個月議息時加息。

儘管市場憂慮衰退及通脹持續升溫，歐洲市場在昨日中段普遍窄幅上落，到臨近交易時間尾段，在香港時間昨晚10時升幅擴大，英國富時、德國DAX及法國CAC 40指數分別升0.51%、0.71%及0.59%。在美國開市前，三大指數期指表現偏軟，跌幅在0.2%至0.3%，但是美國10年期債息連跌4天，並跌至3厘以下，最新孳息報2.95厘，美股一開市即扭轉跌勢，道指、標指及納指分別升0.21%、0.48%及0.49%。當中波音（美：BA）及家得寶（美：HD）分別抽高1.4%及1.1%。