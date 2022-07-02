河南村鎮銀行提款難 銀保監稱偵查有進展

據內地傳媒報道，河南省4間村鎮銀行今年4月關閉了線上取款和轉帳渠道，涉及數百億銀行存款，至今年5月，曾有數百名民眾到鄭州相關監管單位抗議，其後有存戶非常焦慮，希望到鄭州維權。但他們到鄭州掃碼後，其場所碼或健康碼顯示為「紅碼」，同行的非存戶就不受影響，變相遭限制出行，引起廣泛關注。

維權戶健康碼「變紅」惹爭議

據統計，共有1317名村鎮銀行儲戶被給予「紅碼」，其中446人入鄭州掃場所碼被給予「紅碼」，另871人未在鄭州，但通過掃他人發送鄭州場所碼被顯示為「紅碼」。

《環球時報》其後發表評論，健康碼只能被用於防疫目的，當地有必要交出一個令人信服的回應。新華社旗下的《半月談》亦刊文，稱健康碼絕不能成為任何人、任何地方壓制社會矛盾的手段。河南鄭州官方後來發布《關於部分村鎮銀行儲戶被賦紅碼問題調查問責情况的通報》。