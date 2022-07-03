對冲基金破產 累虛幣平台停運 UST爆煲後第3家 比特幣1周挫一成

明報記者 蕭嘉聰

截至昨晚9時正，最多用戶交易的比特幣及以太幣分別報19,309美元及1056美元，以過去一周計，兩種虛幣價格繼續向下，比特幣價格已跌近一成，且持續在2萬美元以下（見圖）；以太幣一周亦跌逾12%。

三箭資本由對冲基金經理Zhu Su和Kyle Davies成立於2012年，專注於虛擬貨幣投資，其聯合創辦人Kyle Davies早前向外電表示，在今輪幣災前，基金6月的資產管理規模（AUM）約為30億美元。

不過，三箭資本因投資LUNA失利而大受打擊，被債權人起訴未能償還債務，上周三（6月29日）已被英屬處女群島的法院下令進行清盤，上周五再向紐約法院申請破產保護。

星金管局斥三箭提供假資訊

同時，新加坡金管局亦譴責三箭資本提供虛假資訊，其AUM亦超出基金管理公司允許的規模限制，該局現正評估基金是否有進一步的違規行為。

Voyager於6月22日公布，曾向三箭資本提供一筆價值超過6.7億美元（約52.26億港元）的貸款，包括價值3.5億美元的美元穩定幣USD Coin，以及15250枚比特幣貸款，正積極尋求所有可行的補救措施，包括循法律途徑向三箭資本追討款項，亦會繼續運營並滿足客戶的交易和提款需求，惟限制了客戶每次最多可從平台提款1萬美元，在24小時內只能進行20次交易。至上周五更進一步暫停客戶提款及交易。

Voyager母公司股價跌逾17%

Voyager首席執行官Stephen Ehrlich上周五於聲明指出，暫停服務是一個十分困難的決定，但認為在現時的市場情况下，將是正確的決定。

他又稱，決定為平台帶來更多時間，繼續與多個利益關連方探索各項戰略性的替代選擇，將會在適當時候公布更多信息。截至6月24日，Voyager擁有約1.37億美元資產，包括美元及虛擬貨幣，其於多倫多上市的母公司周五股價大跌，收市跌逾17%。

今次Voyager公布暫停營運的消息，令市場更擔憂整個行業的破產蔓延效應。幣災後已有虛幣平台或機構陸續停業，包括Celsius Network、CoinFLEX等平台，至今仍未能重新提供服務（見表）。