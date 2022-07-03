Klarna最新一輪融資 估值降近九成至510億

外電指出，1年前疫情令電商蓬勃發展，Klarna完成由軟銀牽頭的6.39億美元（約50億港元）融資後，估值即翻一番至460億美元。今年5月Klarna再以250億美元（約1962億港元）的估值向機構投資者及家族辦公室等投資者尋求新現金，但沒有得到任何的注意，一個月後公司再將估值降至200億美元以下。

先買後付概念潰敗 Affirm股價瀉近九成

報道指出，通脹上升令投資者更謹慎，因此限制了資金寬鬆流動，公司估值下降反映了金融科技市場更大的潰敗。現時這筆價值逾6億美元的交易仍在洽談中，包括紅杉資本及阿布扎比主權財富基金穆巴達拉（Mubadala）在內的投資者將向Klarna注資。

事實上，其他已上市的BNPL同業亦表現疲弱，包括與亞馬遜和沃爾瑪等大型零售商合作、在美上市的BNPL企業Affirm（美：AFRM），其股價較去年11月的高位已下跌近九成；澳洲的Zip自去年2月的高位已跌逾95%。

同時，BNPL初創更面對競爭對手的壓力，例如蘋果正計劃在美國推出「Apple Pay Later」產品，監管部門對BNPL企業的要求更嚴格，包括是否有足夠的審查以確保客戶能負擔貸款。