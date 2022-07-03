摩通：倘俄報復式減產 油價或見380美元

上月油組產量每日少12萬桶

摩通分析師Natasha Kaneva在報告中表示，G7雖商討制裁俄羅斯，但俄羅斯財政健康，可承受石油日產量降500萬桶，又不損國內經濟；全球各國反遭其害，若石油日產量少300萬桶，或足以將倫敦布蘭特期油推至每桶190美元，若日產量減500萬桶，油價或高見每桶380美元。她認為，油價上升最顯著的風險，是俄羅斯不參與其中，甚至藉減石油出口，向西方報復，「全球石油市場緊張，對俄國有利。」

美國雖有意力爭石油增產，惟上月油組產量已錄得連續第二個月下跌。據媒體統計，6月份油組產量每日少12萬桶，其中尼日利亞日產量少10萬桶至120萬桶；沙特阿拉伯為1045萬桶，較目標低21萬桶，科威特跌5萬桶至264萬桶，未能達標，阿聯酋則以日產量319萬桶超越目標。

早前法國總統馬卡龍引述阿聯酋總統穆罕默德‧本‧扎耶德表示，沙特阿拉伯與阿聯酋難再擴大石油產量。受消息刺激，上周五紐約期油一度漲逾3%，全日升約2.5%至每桶108.4美元。布蘭特期油亦升2.4%，收報每桶111.6美元。

高盛：中國市場靠內需 或成投資重點

總結上半年，美股表現錄得逾半世紀以來最差，期內道指挫15%，跌幅為1962年來最大；標指則跌20.6%，為1970年以來最差；納指更急瀉三成，跌幅創紀錄。單計上周五，美股三大指數全線漲約1%，道指收報31,097點，標指與納指分別收報3825點與11,127點。高盛分析，若美國陷入衰退，料新興市場挫8%至15%，惟中國市場靠內需撐起，至少短期內與新興市場走勢不一，或成投資重點。

時富財富資產管理顧問黎永良認為，歐美股市將受俄烏戰爭拖累，跟歐美有關的港股下半年勢跑輸大市，「軍備競賽」有望推高內地航天、高端科技、人工智能等板塊，料港股本周維持「炒股不炒市」格局，潔淨能源、電動車股因大勢而受惠。

分析：跟歐美相關港股下半年將跑輸

上周五港股ADR（美國上市預託證券）指數平穩，微跌23點至21,835點，中概股表現較好，美團、小米ADR均升逾1%，阿里ADR升1.7%，騰訊ADR企穩，微升0.3%。