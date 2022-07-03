TikTok覆參議員 美用戶資料不會與中共分享

CEO認部分中國員工可讀取資料

《紐約時報》取得相關信件，當中周受資向參議員表示，目前TikTok部分於中國負責內部安全協定的員工，有權讀取美國用戶特定資訊，包括公眾影片與評論，但資訊按敏感程度分級，並經准許才可讀取。

周受資表示，公司不曾被中共要求分享相關用戶資訊，不曾向中共分享，即使被要求亦不會分享。他指公司過去一年在研究「得州項目（Project Texas）」，希望最終能與美國政府合作，加強相關資訊的保安，尤其符合美國海外投資委員會（CFIUS）定義為「受保護」的所有資訊。TikTok將全部美國資訊「預設」儲存在美國伺服器，該伺服器由甲骨文持有，並將其平台轉移到甲骨文雲端設施，即為美國用戶而設的TikTok程式及相關演算法，會在當地數據中心讀取。

周受資指儲存資料與讀取資料屬兩回事，兩者均對公司贏取信任與改善保安重要，目前正致力使兩者均符合美國政府所要求。

《BuzzFeed News》上月中揭露，有逾80個內部會議錄音顯示，TikTok多次讀取非公開的美國用戶資訊。