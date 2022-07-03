moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

市場押注日央行轉軚 大舉沽空日國債

【明報專訊】日本央行上周公布6月貨幣政策會議的「主要意見」，重申維持大規模貨幣寬鬆政策，繼續獨力印鈔，與主要央行為遏抑通脹而加快收緊貨幣政策的做法背道而馳。寬鬆立場導致日圓兌每美元跌穿136水平見24年低位，甚至有進一步下行的壓力。市場押注日本央行面對日圓貶值的壓力，將轉向收緊政策，棄守日本10年期國債孳息率0.25厘上限，使日本國債成為沽空目標，令所謂「寡婦交易」捲土重來。數十年來與日本央行對賭、沽空日本國債的投資者都損失慘重，因此沽空日債交易被稱為「寡婦製造者」（widowmaker）。如今在全球加息浪潮下，空軍與日本央行的賭局將鹿死誰手？

資料來源：共同網、彭博社、華爾街日報

面對低增長、低通脹的困境，日本央行早在1990年代實施購買資產措施提振經濟，比任何央行更早實行超級寬鬆政策，如今它仍是唯一堅持這路線的主要央行。倘日本央行也調整政策，將意味全球的超低利率時代告終。

日10年債孳息多次突破0.25厘

6月中以來，日本國債市場開始不穩，空軍大舉沽空日本國債，導致日本10年期國債孳息率多次突破日本央行所設的0.25厘上限，希望逼使日本央行跟隨美國、加拿大、歐洲，以至大部分新興經濟體的央行，允許孳息率上升。

同時，另一批投資者通過匯市與日本央行對賭。他們借入日圓然後沽出，以推動日圓匯率下跌，並購入海外債券賺取收益率差額。為恐防日本央行突然撤回寬鬆政策導致日圓急升，這些投資者也沽空日本國債來對冲短期風險。

在現貨市場，海外投資者在截至6月17日的一周內沽出價值4.8萬億日圓（約2757億港元）的日債，是2001年以來最大規模的單周淨流出。

多了對冲基金與日本央行對賭，某程度是受到沽空日本國債的潛在回報所吸引。瑞穗證券指出，倘日本央行決定放棄對孳息率曲線的控制，日本10年期國債孳息率將很快升至1厘以上，令空軍獲得可觀回報。

日央行一周購6280億國債創新高

不過，日本央行決心打擊空軍，在截至6月17日的一周內合共購入價值10.9萬億日圓（約6280億港元）的日本國債，創歷來最高的單周買入紀錄。相比下，歐洲央於7月1日結束淨買入的資產購買計劃（APP），今年每月平均只購入約270億美元（約2106億港元）資產。

SMBC日興證券利率策略師奧村任指出，日本央行實施的「指定價格市場操作」，在0.25厘孳息率水平無限量購入日本10年期國債，意味在0.25厘以上沽出公債的投資者將蒙受損失，認為空軍可能是在測試日本央行能否堅守對孳息率曲線的控制。

Crossbridge Capital投資總監Manish Singh稱，沽空日債被稱為「寡婦製造者」交易是有原因的，「我不會與日本央行的印鈔機對賭，日本央行可不停印鈔，直至空軍撤退」。

不過，當日本央行購入愈多國債支撐債市，與其他央行的政策差異就愈益明顯，從而推動日圓進一步貶值、投資者加大了沽空日債的螺旋式反應。

摩通資產管理駐香港的投資組合經理Arjun Vij稱，日本與全球環境愈來愈格格不入，到了某個時候，日本央行將不得不調整政策框架。

日資倘回流 或致各地債息抽升

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，如果日圓兌每美元跌穿140，可能會觸發日本央行政策轉變。部分市場觀察人士預期，日本央行可能會調整國債孳息率上限，但這將對全球債市影響深遠。日本有大量家庭及機構投資於海外債市，倘日本國債孳息率向上，更高的本土債券回報將吸引這些日本投資者沽出海外資產，並增加對日本債市的投資，令美國企業債券孳息率，以至新興市場的債券需求等也受到影響。

日本投資者還持有超過1萬億美元的美國國債，是美國國債的主要買家。一旦日本央行調整政策，各類債券的孳息率將進一步攀升，推高家庭、企業及政府的借貸成本，為全球經濟帶來更大壓力。Blue Edge Advisors駐新加坡的投資組合經理Calvin Yeoh稱，倘日本央行放棄國債孳息率上限，其連鎖反應將影響全球，利率之間的全球連繫，幾乎肯定會對日本以外的利率市場產生負面衝擊。

[企業地球村]