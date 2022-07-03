moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

倘日債孳息升1厘 央行所持國債帳蝕1.67萬億

【明報專訊】倘沽空日本國債的「空軍」成功逼使日本央行調整政策，日本央行所持大量國債將蒙受嚴重損失。目前日本央行所持日本國債價值達526萬億日圓（約30萬億港元），幾乎是日本國債總量的一半，相當於日本GDP的規模。彭博社根據日本央行數據推算，倘日本央行棄守10年期國債孳息率的0.25厘上限，整個孳利率曲線上移1厘，將導致日本央行持有債券面臨29萬億日圓（約1.67萬億港元）帳面損失。

日本央行持有的資產帶來的利潤，一直是日本政府的財政來源之一。日本央行在2021財年就向日本政府上繳了1.26萬億日圓（約732億港元）利潤，金額是2001年以來最高。此外，日本央行的超低利率政策，也是日本政府將借貸成本控制在極低水平的關鍵。

政府償債成本將年增2148億

截至2022年3月底，日本政府長期債務餘額增至1017.11萬億日圓（約59萬億港元），首次突破1000萬億日圓大關。包括中央政府、地方政府和社會保障基金在內的一般政府債務餘額相當於GDP比例達256.9%，幾乎是美國（133.3%）的兩倍。龐大政府債務，意味利率輕微上升也將對政府的利息支出帶來重大影響。

日本政府在2022財年的107.6萬億日圓（約6.2萬億港元）預算中，償債開支佔超過兩成。日本財務省推算，只要利率上升1厘，將導致日本政府的償債成本在2025財年增加3.7萬億日圓（約2148億港元）。

不過，日本央行行長黑田東彥多次表示，日本央行政策完全是為了實現通脹目標，而不是為了協助政府財政。目前日本通脹率已超出日本央行的2%目標，將利率鎖定在接近零水平似乎沒有必要。但日本央行認為，日本經濟仍處於從疫情復蘇過程，不宜收緊政策。日本第一季GDP按季折合成年率收縮0.5%。

日圓貶值 5月貿易逆差達1385億

日圓貶值雖有助帶動出口，卻導致日本進口成本上升，令貿易逆差加劇。日本5月的進口額按年急增48.9%，遠超出口額的15.8%按年增幅，形成了2.385萬億日圓（約1385億港元）的貿易逆差。這是日本連續10個月出現逆差，也是其自2014年1月以來最大單月逆差。

[企業地球村]