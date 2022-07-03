倘日債孳息升1厘 央行所持國債帳蝕1.67萬億

日本央行持有的資產帶來的利潤，一直是日本政府的財政來源之一。日本央行在2021財年就向日本政府上繳了1.26萬億日圓（約732億港元）利潤，金額是2001年以來最高。此外，日本央行的超低利率政策，也是日本政府將借貸成本控制在極低水平的關鍵。

政府償債成本將年增2148億

截至2022年3月底，日本政府長期債務餘額增至1017.11萬億日圓（約59萬億港元），首次突破1000萬億日圓大關。包括中央政府、地方政府和社會保障基金在內的一般政府債務餘額相當於GDP比例達256.9%，幾乎是美國（133.3%）的兩倍。龐大政府債務，意味利率輕微上升也將對政府的利息支出帶來重大影響。

日本政府在2022財年的107.6萬億日圓（約6.2萬億港元）預算中，償債開支佔超過兩成。日本財務省推算，只要利率上升1厘，將導致日本政府的償債成本在2025財年增加3.7萬億日圓（約2148億港元）。

不過，日本央行行長黑田東彥多次表示，日本央行政策完全是為了實現通脹目標，而不是為了協助政府財政。目前日本通脹率已超出日本央行的2%目標，將利率鎖定在接近零水平似乎沒有必要。但日本央行認為，日本經濟仍處於從疫情復蘇過程，不宜收緊政策。日本第一季GDP按季折合成年率收縮0.5%。

日圓貶值 5月貿易逆差達1385億

日圓貶值雖有助帶動出口，卻導致日本進口成本上升，令貿易逆差加劇。日本5月的進口額按年急增48.9%，遠超出口額的15.8%按年增幅，形成了2.385萬億日圓（約1385億港元）的貿易逆差。這是日本連續10個月出現逆差，也是其自2014年1月以來最大單月逆差。

[企業地球村]