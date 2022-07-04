moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

4A級數碼內容創作

有多少個手錶品牌，在營銷時還會以功能作主導？難道細到有秒針，潛水有多深，這些功能等資訊會使消費者決定購買手錶品牌的主要原因？這個例子比較極端，但至少提示，手錶品牌做營銷，多採取以情感作主導，例如「此時此刻值得你與至愛擁有」。功能主導的內容，對品牌Marketer毫無難度，最需要的還只是如何選擇不一次如數家珍將功能一一細數。但要說情感主導的執行，多少還需要花心思從目標角度出發。

以讀者主導的內容創作

當為品牌管理社交媒體，在製作內容前，我們除了了解品牌的價值與個性外，都會先制定內容策略。而主題的方向，就正正應該「情理兼備」，有資訊主導亦有情感輔助，而不是「抽水主導」。要做到有情有義，寫首小編技巧不能少，但制定策略時也有一些小撇步。

四個不同的內容創作方向

外國小編Dickie Bush提出了一個4A內容創作框架，包含了行動（Actionable）分析（Analytical）志向（Aspirational）和人類人性（Anthropological）。其中行動和分析，剛好是較理性的資訊主導，志向和人類人性就是比較感性主導的執行。小編們為製作內容頭痛時，不妨參考這個框架創作。

以理性資訊作執行

行動性質的內容，是比較實際的告訴消費者「如何」(How)。這種內容應該是為讀者提供新的資訊，例如貼士，小撇步，或策展不同來源的內容。而分析是實際數據。例如趨勢、原因、數據、案例和白皮書等。協助支持讀者開拓新思維。

不忘感性

志向是以故事性敘述如何將點子化作執行；例如個人故事，反思，錯誤學習等等。從正反幫助讀者了解可能性。人類人性，則是比較從人類天性特質出發，例如恐懼、失敗、煩惱、觀察和比較，為何其他人失敗了等等。比較趨向讓讀者理解這個感受為何這樣。

說得抽象，作者有用四本書作為這四個方向的例子。同是以金錢作為主題，四個不同方向就有四個不同的創作： "I Will Teach You To Be Rich（從0開始打造財務自由的致富系統）"（行動Actionable） "The Changing World Order（原則）"（分析Analytical） "Rich Dad, Poor Dad（富爸爸·窮爸爸）"（志向Aspirational） "The Psychology of Money（致富心態）"（人類人性Anthropological） 要知道，這四個方向不是單一的，可以組合使用，內容創作策略就有更多的可能性。

圖片來源：Dickie Bush Twitter

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）