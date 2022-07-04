有多少個手錶品牌，在營銷時還會以功能作主導？難道細到有秒針，潛水有多深，這些功能等資訊會使消費者決定購買手錶品牌的主要原因？這個例子比較極端，但至少提示，手錶品牌做營銷，多採取以情感作主導，例如「此時此刻值得你與至愛擁有」。功能主導的內容，對品牌Marketer毫無難度，最需要的還只是如何選擇不一次如數家珍將功能一一細數。但要說情感主導的執行，多少還需要花心思從目標角度出發。

以讀者主導的內容創作

當為品牌管理社交媒體，在製作內容前，我們除了了解品牌的價值與個性外，都會先制定內容策略。而主題的方向，就正正應該「情理兼備」，有資訊主導亦有情感輔助，而不是「抽水主導」。要做到有情有義，寫首小編技巧不能少，但制定策略時也有一些小撇步。

四個不同的內容創作方向

外國小編Dickie Bush提出了一個4A內容創作框架，包含了行動（Actionable）分析（Analytical）志向（Aspirational）和人類人性（Anthropological）。其中行動和分析，剛好是較理性的資訊主導，志向和人類人性就是比較感性主導的執行。小編們為製作內容頭痛時，不妨參考這個框架創作。

以理性資訊作執行

行動性質的內容，是比較實際的告訴消費者「如何」(How)。這種內容應該是為讀者提供新的資訊，例如貼士，小撇步，或策展不同來源的內容。而分析是實際數據。例如趨勢、原因、數據、案例和白皮書等。協助支持讀者開拓新思維。

不忘感性

志向是以故事性敘述如何將點子化作執行；例如個人故事，反思，錯誤學習等等。從正反幫助讀者了解可能性。人類人性，則是比較從人類天性特質出發，例如恐懼、失敗、煩惱、觀察和比較，為何其他人失敗了等等。比較趨向讓讀者理解這個感受為何這樣。