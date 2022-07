說得抽象,作者有用四本書作為這四個方向的例子。同是以金錢作為主題,四個不同方向就有四個不同的創作: "I Will Teach You To Be Rich(從0開始打造財務自由的致富系統)"(行動Actionable) "The Changing World Order(原則)"(分析Analytical) "Rich Dad, Poor Dad(富爸爸·窮爸爸)"(志向Aspirational) "The Psychology of Money(致富心態)"(人類人性Anthropological) 要知道,這四個方向不是單一的,可以組合使用,內容創作策略就有更多的可能性。

圖片來源:Dickie Bush Twitter

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷,自稱社交恐懼又活躍於社交媒體,不愛說話但主持電台節目廿載,廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術,品牌講故佬一枚,日常為品牌做社交媒體內容行銷,在數碼媒體為品牌說故事!

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

(Powered by WAW Creation)