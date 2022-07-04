moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

晨星：內地ETF規模超越香港 愈拉愈濶

【明報專訊】近年內地ETF（交易所買賣基金）市場發展急速，晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，內地現時為亞洲最大的ETF市場，單單是去年已推出逾280隻新產品，當中以主題式、行業板塊、ESG（環境、社會和企業管治）最受市場歡迎。他指出，以往本港ETF市場規模一直大於內地市場，不過自2018年內地市場規模超越香港後，兩者差距便愈拉愈大，至今相差逾2.4倍（見表）。

內地成亞洲最大ETF市場 去年推逾280新產品

蔡俊傑表示，一如其他產品市場發展，隨着內地ETF市場逐步發展，愈來愈多投資者熟習ETF的實際運作，慢慢帶動更多相關需求，加上內地人口龐大，直言內地市場規模超越本港「只是時間問題」。今年以來環球市况波動，他表示，仍無礙亞洲ETF市場錄得淨流入，預計下半年兩地ETF市場會保持穩步發展，提醒需密切留意美國加息步伐、俄烏局勢發展等外圍因素。

內地近年提出「雙碳」目標，訂立了減碳的時間表。蔡俊傑指出，政策利好因素吸引不少基金發行商乘勢推出ESG相關的ETF，當中仍以綠色環保範疇最為熱門，因與社會議題相關的ETF較多由歐美推出，而企業管治方面一直是選擇基金時須考慮的因素，發行商未必會為此刻意推出一個產品。

近日ETF通正式被當局納入，蔡俊傑坦言，現時要求略為嚴格，期望日後可放寬產品納入要求，包括擴大產品範圍，不限於指數產品，如債券、美股等，以及納入在港上市的海外市場ETF，讓兩地投資者可進一步受惠於政策，進一步帶動兩地市場增長。至於市場估計可被納入的南向、北向產品，分別為不足10隻及約百隻，他指出，差異之大源於內地較多大型ETF，普遍亦專注於自身內地市場，因此較易符合相關要求。