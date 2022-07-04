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10盤料本季登場 涉約5200伙 新地NOVO LAND伙Wetland 3期強攻新界西北

【明報專訊】七一回歸日連周末3日長假結束，發展商密鑼緊鼓部署第三季（7月至9月）開盤大計。本報統計，今季有機會登場的10個主要新盤共涉5195伙（見表），而受惠北部都會區概念的新界西北再成主戰場，其中新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期、天水圍Wetland Seasons Bay第3期部署雙盤齊發。另外會德豐牽頭的啟德承豐道23號項目亦伺機出擊，料為去年夏天中海外（0688）推出維港1號後，跑道區第2個全新盤。業界分析，今季整體一手成交料將較次季約3820宗升逾三成至約5000宗。值得留意，若本季整體一手成交達5000宗，將比今年上半年整體一手成交約4800宗，增加4%。

明報記者 林可為

雖然近日疫情有回升勢頭，但總體仍維持穩定，料發展商繼續積極開盤。有機會於今季出擊的10個主要新盤中，奉行「月月有樓賣」的新地部署雙盤出擊。事實上，新地大埔白石角Silicon Hill第1期大開紅盤後，早前已預告，同系樓花期長約1年的屯門兆康大盤NOVO LAND第1A期，預計短期可獲批預售，有機會成集團下半年頭炮。

映岸短期開示位及開價

NOVO LAND第1A期設824伙，戶型涵蓋開放式至4房，當中開放式至2房戶佔逾80%，4房戶全為特色戶，設5個示範單位。另涉384伙、樓花期約8個月的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，擬緊接NOVO LAND第1A期於今季內登場。至於市區，早前已展開連串宣傳和上載樓書，香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗映岸，料短期開價和對外開放示範單位，有機會成7月首個登場的主要市區新盤。

九龍另一焦點新盤為會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作的啟德承豐道23號項目，第1、2期各涉648及571伙，合共1219伙，樓花期約13個月。項目位處中海外維港1號旁，同樣以香港兒童醫院及東九龍內海景為主，料屬跑道區第二個登場新盤。據了解，項目樓書、示範單位正積極趕製中。

港島方面，除新地北角海璇第2期擬以現樓形式推售外，內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、提供295伙的鴨脷洲利南道項目，早於去年獲批預售，項目單位平均面積估計逾2000方呎、主打4房戶。市場估計，由於上述兩個港島新盤均屬豪宅，料以招標發售為主。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，疫情基本維持穩定，發展商今季將繼續發力推盤，以追回首季受第五波疫情大爆發重創的賣樓失地。他續稱，今季新盤戰場以新界西北為焦點，由於多屬大眾化樓盤，料將以貼市價策略開盤，而啟德是另一個值得留意的地區，以會德豐牽頭的承豐道23號項目為例，屬跑道區第2個登場全新盤，海景戶呎價可看高一線。他估計，今季整體一手成交可高見5000宗，按季增31%，亦較今年上半年整體一手成交增加4%。