moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

凱柏峰I周四次輪開售238伙

【明報專訊】上周四約3小時沽清首輪推出的238伙、極速吸金逾19億元的將軍澳日出康城、29個月樓花期的凱柏峰I，牽頭發展商信置（0083）公布，以折實均呎18,838元加推5號價單涉80伙，當中入場門檻最低的實用面積337方呎1房戶，折實入場643.86萬元。值得留意，是次5號價單的折實均呎，與上周四加推的4號價單相若。凱柏峰I亦上載新銷售安排，本周四次輪開售238伙。

凱柏峰I上周四首輪銷售極速售罄後，隨即以折實均呎18,808元加推4號價單涉128伙；換言之，是次5號價單的折實均呎與4號價單相差無幾，而撇除樓層和景觀因素，實際提價約0.5%。至於5號價單加推的80伙標準戶，包括1房戶20伙、2房戶51伙、3房戶9伙，維持最高16%直減折扣，整批折實均呎18,838元，折實價643.86萬元（1B座10樓E室，實用面積337方呎1房連開放式廚房設計）、至最貴1300.48萬元（1A座42樓B室，實用面積721方呎3房1套連儲物室設計）。信置執行董事田兆源表示，雖然周末期間颱風襲港，但凱柏峰I過去3日仍接獲近3200票，估計主要來自首輪向隅客。

另一邊廂，佳寧娜集團（0126）與宏達控股合作、樓花期長約1年半的海壇街佳悅，市場消息指過去4日累收約100票，超額1倍，約70%入票客為年輕客。佳悅上周開價，涉50伙實用面積199至289方呎的開放式及1房戶，折實均呎19,493元，實用面積199方呎開放式戶折實345.92萬元入場。

3日長假僅20宗一手成交

受颱風襲港影響，綜合市場資訊，7月首3天一手市場累積僅錄約20宗成交；其中長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚，原定上周六次輪銷售80伙，延至昨日進行，其中以價單發售的72伙1房至3房戶，沽約11伙，令項目上月底推出以來累沽單位增至約112伙。