樂風周佩賢看好舊區配套 冀注新元素

首個住宅項目擬下季推

近年曝光率甚高的樂風集團，不時公布成功收購物業的消息，特別是去年收購太子基隆街1至15號項目，整個收購涉及8個獨立地段、數十個業權，僅數月已完成整個收購，收購速度極快，項目預計可建樓面近6.8萬方呎，屬區內具規模的重建項目，引起市場關注。

周佩賢表示，集團成立約10年，一直實行「輕資產」的營運模式，即在客人委託下，開拓及管理物業項目，主力提供專業知識和服務，如測量、法律等，集團毋須投放大量資金。她透露，不少外資基金或家族辦公室看好本港物業市場穩健，與樂風集團合作，進軍本港房地產市場，拓展市區收購及重建項目，晉身成「發展商」。被問及如何選擇發展項目，周氏直言，「從舊區出發」，指傳統舊區大多坐擁便捷的交通及完善的生活配套，期望透過重建，將舊區文化伸延，也為建築物上注入新元素。

樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹則表示，集團特別看好油尖旺的重建潛力，集團首個住宅項目旺角洗衣街181至183號，提供約60伙單位，屬舊契項目，計劃下季推售。她又指，項目位置貫通旺角東西兩面，加上鄰近前水務署舊址的綜合重建計劃，料該一帶將成為市場焦點。她又透露，除洗衣街項目外，尚有3個住宅項目及4個工商項目，分別涉約15.8萬和39.5萬方呎，將於未來數年分階段推出市場。

料下半年住宅價格升逾5%

香港回歸25年，新一屆政府已上場，問及周佩賢未來樓市走勢，她坦言，本港樓市一向穩健，影響樓市的走勢在於本港會否爆發第六波疫情，及今年內是否能全面通關。她預計，今年下半年住宅價格仍有5%至10%上升空間，工商物業做價則可再升7%至8%。

明報記者 甘潔瑩

（發展商專訪）