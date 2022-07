瑞信邵志銘：中資股續看漲 留意科網龍頭

過去多年歐美股市向來有「5月沽貨離場」(Sell in May and go away)的說法,而傳統上港股亦有「五窮六絕七翻身」的現象,但以這些傳統智慧來預測今年恒指走勢暫時失效,恒指於5月上升325點或1.54%後,6月又再漲444點或2.08%,扭轉2月至4月連跌3個月的弱勢(見表1),可謂「五不窮、六不絕」。

瑞信邵志銘分析,傳統的季節走勢(seasonality)在今年並不適用,原因是現時並非處於典型(typical)經濟及市場周期。投資最重要是向前看,港股於本月及本季表現如何,能否延續過去兩個月的升勢呢?他亦頗有信心:「我們預期中國股市在未來3個月將會上升。」

恒指下半年看23000點 不同板塊差異大

邵志銘在上述研討會上則分析,雖然瑞信現予恒指下半年恒指目標為23,000點,與恒指上周收報21,859點比較,上升空間並不是太大,但估計不同板塊之間股價表現差異頗大,當中,中資科網及新能源股料跑贏大市。

值得注意的是,騰訊(0700)上周一中午收市時段發表公布,透露知悉主要股東Prosus(該公司由Naspers擁有大多數股權)及Naspers於當日發出的新聞稿,內容有關 Prosus及Naspers就其各自股本中的股份向公衆股東開始進行一項長期、開放式的回購計劃,並將有序地以場內出售Naspers所持騰訊股份的方式籌集回購計劃所需資金。Naspers集團預計每天出售的騰訊股份數目將佔其每日平均成交量的一小部分,例如,若Naspers在過去3個月內在符合歐洲監管限制的前提下執行回購計劃,每天出售的騰訊股份平均不會超過其每日平均成交量約3%至5%。

上述Naspers擬再次減持騰訊的消息,令市場頗感意外,尤其是次屬擬每日於市場直接沽貨,而非像過往般委託投行配售予機構投資者來減持。

投資者除了擔心騰訊面對沽壓外,亦擔心其他中資科網龍頭股大股東會仿效,該板塊於上周中後期因此亦顯著轉弱,騰訊更屬上周表現最差藍籌(見表2)。

大股東擬每日沽貨 騰訊或更波動

被問及個別大型科技股遭大股東減持,會否擔心出現更多類似事件,邵志銘不評論個別公司,但指這是長線投資者選擇在市場好的時候減磅策略,整體科技板塊即使可進一步上升,過程中仍會波動。

