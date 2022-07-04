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瑞信馬傑明：今年屬「過渡之年」

【明報專訊】瑞信香港行政總裁、亞太區財富管理業務主管及亞太區可持續發展負責人馬傑明（Benjamin Cavalli）（圖）表示，是次主辦的「2022年下半年市場展望研討會」以「堅韌向上 未來可期」為主題，討論為何瑞信把2022年稱為過渡之年，以及為何瑞信投資觀點認為短期內發生衰退的風險並不大。

馬傑明指出，該行2022年上半年以來已在報告和建議中持續告訴投資者，2022將是過渡之年，現2022年已經過了一半，看到的事實也確實如此。他解釋，美國利率已經轉向緊縮周期，現今的經濟增長預期已與6個月之前大不相同，而且地緣政治局勢亦正發生翻天覆地的變化：「除了烏克蘭衝突及其對全球經濟的衝擊，中國也在經歷過渡期。中國的疫後復蘇、房地產行業重組和科技板塊監管風暴，同時亦試圖維持穩增長的舉措，無一不對區域和全球經濟產生影響。」

馬傑明又認為，極端天氣頻發，應對氣候危機的緊迫性正日益突顯，故此氣候變化、技術和時代更迭將從根本上重塑每個行業的未來，特別是在亞洲未來幾年減碳、數碼化和人口結構將成為日益重要的經濟驅動力。

極端天氣頻發 亞洲各國積極減碳

馬傑明強調，面對2022年上半年全球市場動盪的環境，保持韌性對所有人都是一項挑戰，而無論是從宏觀形勢、地緣政治還是氣候角度來看，2022下半年仍充滿不確定，但他相信全球經濟具備足夠的韌性和適應能力，能夠成功渡過這一過渡時期。

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