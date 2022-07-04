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今年最大IPO 天齊定價吸引 鋰礦商食正減排趨勢 A股去年升1.7倍

【明報專訊】今年以來集資金額最大的天齊鋰業（9696）可算是近期較矚目的新股。受惠全球新能源汽車、電子產品的蓬勃發展，作為全球第四大鋰化合物生產商的天齊，近年亦透過大規模收購進軍鋰礦資源，鞏固在鋰行業的話事權。集團A股去年全年升1.7倍，年初以來亦升24%，有「績」可尋，相信可加強投資者的信心。

撰文：旻晞

繼贛鋒鋰業（1772）後，作為本港第二家A、H股鋰生產商，天齊是次共發售1.64億H股，佔發售後總股本一成，集資最多134億元（未計超額配售權）。股份日後有機會列入「港股通」交易股份之一，而按其A股（002466）截至上周五收市價，是次H股招股價有介乎47%至55%的折讓。招股價亦相當於大約為16.7至20倍市盈率，相對其A股的34.7倍，以至贛鋒H股約27倍亦存有折讓，單純從定價來看，有一定吸引力。

招股價市盈率 較A股贛鋒折讓

是次天齊招股亦有多達7名基石投資者捧場，當中如LG化工、中創新航科技、德方納米科技，俱為鋰電池或鋰電池材料生產商，是天齊的客戶；其他投資者包括紫金礦業（2899）旗下的金山香港、四川能投、太平洋保險（2601）旗下的太保投資管理及太平洋資產管理。按招股中間價75.5元計，基石投資者認購股份佔是次發售股份的39.6%，比例不算太高。

中國唯一100%自給自足鋰商

天齊為全球主要鋰生產商之一，按去年鋰產生收入計，排名全球第三，第一則為贛鋒。而若按同年產量計，集團排名全球第四大，市場分額為7%。此外，集團亦有參與上游鋰礦、鋰鹵水（鋰資源的兩種存在形式）開採業務，包括持有全球鋰收入第四大公司SQM約22.78%權益，SQM目前於智利阿塔卡馬鹽湖地區擁有最大的鋰鹵水儲量；同時集團亦透過子公司控有全球最大鋰礦儲量的澳洲格林布什礦場（間接持股26%），令集團成為中國唯一實現100%自給自足、全面垂直整合鋰礦的生產商。值得留意，集團其實亦擁有位於中國四川的雅江措拉鋰礦場開採權，但相關項目正擱置，集團暫時未能提供確實的商業化日期。

集團目前收入主要來自產銷鋰化合物及衍生物，以及鋰精礦，兩者銷售佔比約約為65:35；當中前者又以碳酸鋰的主打產品，佔鋰化合物類的77.6%的收入。集團收入很大程度取決於全球對鋰產品的需求，而鋰價近年波動較大，對集團盈收有直接影響。如中國工業級碳酸鋰的平均現貨價格從2019年的每噸7530美元下降至2020年的每噸4283美元，降幅43%，但於2021年又急升至每噸12,542美元，令集團同年收入及毛利率大幅反彈；而今年首季亦由於去年基數較低，加上來自聯營公司溢利按年大升，令集團首季盈利已高於去年全年（見圖）。

再長遠看，鋰市場需求受惠於減碳排放、新能源汽車的需求帶動，估計將持續增長。據伍德麥肯茲報告，全球鋰年需求量自2022至2026年預期將按15.4%的複合年增長率上升，當中天齊主打市場之一、用作電動汽車充電池的鋰電池，同期複合年增長更達到21.2%。近期內地推出的新能源汽車補貼亦助市場保持增長，但亦要留意環球智能手機及個人電腦市場相較疲弱，對鋰需求成負面影響。

依賴澳洲礦場 留意中澳關係

天齊是次集資淨額所得，有73%用於償還早年收購SQM的巨額融資。2018年集團以約40.7億美元收購SQM約23%持股，成為SQM第二大股東。集團就收購資金先後訂立兩份銀團貸款，截至今年6月10日，SQM債務的尚未償還本金總額約為11.3億美元，預計使用首次公開發售所得款項悉數償還，減輕集團債務壓力。

另外，要留意目前中國和澳洲貿易關係緊張，而集團目前所有鋰精礦生產及鋰原料供應依賴澳洲格林布什礦場。直至目前為止，兩國未有對鋰原料貿易施加限制，但也要留意未來風險；另外，集團於格林布什礦的13份採礦租約到期日範圍由最早的2026年12月27日至最遲的2036年9月27日；至於勘探許可證到期日則為2026年3月7日，仍有一段日子。

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