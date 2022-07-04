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李澄幸：保險可作退休策劃穩健工具

【明報專訊】讀者陳女士（45歲）最近考慮退休儲蓄的問題，有不同人士推薦不同的產品，特別想查詢關於保險的問題。保險看似是可靠的工具，不過她卻經常聽到坊間有關於保險的投訴，想知箇中原因。另外，她想了解保單內的非保證回報是否可靠，如果都沒保證，為什麼不直接買股票或基金？退休儲蓄是否必須用保險？

筆者理解陳女士所關心的問題，不過保險行業是否真的充滿投訴，實在值得商榷。事實上，主觀的感覺很多時候會受互聯網資訊所影響，如果希望更客觀的判斷，數據是必須的。作為消費者，其實都可以自行查看相關的官方報告，比如保險業監管局。

100萬份保單 投訴1464宗

根據保險業監管局的網站顯示，2020年新做個人人壽業務的保單保費為1196億元，新做保單項目合共為100萬份，側面反映出保險的需求真的很大。如果配合另一個數據，相信有助解答陳女士的疑惑，這就是投訴的統計。在2020年度，保險業監管局接獲的投訴有1464宗，包括服務、理賠及營運等問題。如果將新做保單數目和投訴數目併在一起，絕對是一個不高的投訴比例，而且只計及新做保單，現存的保單及其他保險相關的服務均不在此列，所以論投訴的比例來說，筆者不認為保險行業是充滿投訴的一個行業。

至於非保證回報的問題，其實由2017年起，根據指引GN16，保險公司須公開分紅產品於過去5年的紅利實現率，當然，這個指引也有盲點，情况和股票投資一樣，過去表現不一定代表未來，但無可置疑的是，公開紅利實現率為消費者提供更多資訊，也加強了相關的信心。筆者希望上述的客觀資料，有助消除陳女士的疑慮。

保險受市場波動影響最低

至於為什麼準備退休儲蓄，保險產品也在方案之中，筆者認為有以下的原因。第一，從長線角度而言，保險是穩健的產品，是經得起歷史驗證的。第二，保險與經濟周期的關連度很低，以今年為例，投資市場可謂「股債雙殺」，如果退休生活單純靠股票或債券基金，難免會受到影響，至少在情緒上也會受影響。相反，保單的價值不會隨股票市場大升大跌，有穩定組合的作用。第三，保險是有紀律的儲蓄，兼備多元化的提取選項，比如類似年金的提領，適合退休這種長線的規劃。

總的而言，保險是退休策劃的重要及可靠的工具之一。當然，退一步來說，消費者想要進一步保障自己也是合理的。第一步，是挑選具備專業培訓背景及良好操守的理財顧問。第二，洽談過程或投保前後仔細閱讀相關資訊。第三，知悉保險有各種保障消費者的條款，比如「保單冷靜期」等。最後，要做好理財，最重要是良好的策劃，工具只是工具而已，視乎如何應用及配合需求。有興趣策劃退休的人士均建議就自身情况諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

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[李澄幸 理財信箱]