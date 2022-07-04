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凱基亞洲：資金流出亞洲 限制港股升勢

【明報專訊】儘管美股受通脹高企、消費者信心急速下跌拖累蒸發反彈升幅，上周港股在半年結櫥窗粉飾效應、憧憬香港回歸25周年帶來利好政策，以及內地縮短旅客入境檢疫時間下，恒指一度突破6月初高位22,100點，上望4月高位約22,500點。繼科網股早前帶領大市上升後，疫情放緩及穩經濟政策逐漸見效，資金流入內需、旅遊、餐飲、航空、手機及汽車板塊，推升指數表現。

展望本周，市場將審視更多美國公布的宏觀數據，以判斷通脹及加息有否導致衰退，以及影響聯儲局7月加息幅度。在5月通脹加速升至40年高位8.6%後，美國消費者信心自5月103.2下跌至6月98.7，低於市場預期。本周公布的6月ISM非製造業PMI、非農就業人數及失業率將為市場關注焦點。美匯指數回升至近105，資金流出亞洲新興市場，限制港股上行空間。

然而，中國經濟逐漸回穩，6月中國官方製造業PMI為50.2，比5月走高0.6個百分點，重回擴張區間。5月當月規模以上工業企業利潤按年下降6.5%，降幅較4月的8.5%收窄。穩經濟政策支持下游需求改善，加上大宗商品價格回落及減退稅加快等因素支持，預計中下游製造業盈利改善，支持中資股股價表現，預計恒指支持位在21,000點。恒指在過去兩周最多升逾1400點，短期消化獲利回吐壓力。內地放寬入境者及密切接觸者的隔離要求，利好中港兩地消費及旅遊股。

另外，騰訊控股（0700）大股東Naspers上周公布將長期、有序地沽售騰訊股票，以支持其回購計劃，預計將限制騰訊股價反彈空間，亦使恒指上升動力減弱。因此我們認為恒指短期區間上落，阻力位在近期高位22,450點。踏入7月接近業績發布期，將有更多公司公布盈喜及盈警，左右投資者情緒。

海爾智家受惠家電下鄉政策

工信部等5個部門早前發布綠色智慧家電下鄉及以舊換新行動，將進一步刺激鄉鎮農村地區的消費意願，釋放需求。家電下鄉及以舊換新等措施最早在2008年因應全球金融風暴而推出，政策效果明顯。首年家電消費增速飈升30%，且政策持續5年至2013年，年增速維持在20%以上。我們預期相關政策將利好智能家電品牌銷售增長，特別是行業龍頭海爾智家（6690）

海爾智家目標今年淨利潤增長15%，並有信心透過高端品牌組合增加家電市佔率。海爾至今年5月共回購4776萬股A股，佔總股本0.51%，反映管理層對公司前景的信心。建議投資者趁股價回調吸納，目標價31元，止蝕價26.5元。

貓眼受惠暑期電影票房復蘇

隨着疫情緩和各地逐漸解封，內地電影票房5月按月上升27%，顯示票房有復蘇迹象。根據內地泛娛樂數據平台燈塔專業版顯示，截至6月26日，2022年暑假檔期累計票房（含預售）已達到15.9億元人民幣，並有上升趨勢；在6月10日，全國單日票房自2月27日後重新突破億元人民幣，而暑假還有25部新片待上映。截至6月20日，全國戲院營業率為81%，高於5月底的68%。我們相信疫情放緩後戲院重開及多部市場期待的電影上映，將推動票房回升，利好內地領先電影售票平台貓眼娛樂（1896），建議投資者吸納，目標價9元，止蝕價7元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[凱基亞洲 溫研股海]