月餅早鳥優惠邊間最抵？

明報記者 黃清瑤

奇華是本地歷史悠久的中式餅店之一，除了嫁喜禮餅，每年中秋節都會推出不同口味月餅，包括傳統雙黃蓮蓉月餅、蛋黃奶皇月餅、金華火腿五仁月餅及豆沙月餅等。今年更推出特別款式和優惠，由即日至7月15日，可以168元購買原價208元角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮券。禮盒包含4個奶皇月餅及角落小夥伴TM環保袋1個，最快可於7月16日全港分店換購。

Citibank卡買滿600元可享8折

另外，由即日至8月28日凡購買正價月餅產品滿600元可享8折。另外，如持有Citibank信用卡，由即日至8月28日，單一簽帳網購月餅正價滿100元或以上，同時輸入指定優惠碼「citimc2022」及信用卡頭6位數字，可享8折；但信用卡用戶優惠不適用於15年陳皮豆沙貢餅禮盒（8個裝）、迷你余仁生陳皮豆沙月餅禮盒（8個裝） 、角落小夥伴TM產品及其他優惠套裝。

相信不少人會記得榮華的藍黃色月餅禮盒，其傳統蓮蓉月餅一向是熱銷商品，由即日至7月17日，於網上商店購買公益月餅券組合1（即雙黃白蓮蓉月餅券2張），優惠價為392元，較原價756元便宜接近一半；網店公益月餅券組合2（流沙奶黃月餅券2張），優惠價為430元，較原價736元便宜接近40%。

半島酒店網購七星伴月禮盒減200元

如果用作送禮要夠體面，可考慮半島酒店月餅，除了迷你奶黃月餅，又有星廚圓月禮盒，當中包括迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅四個、迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅4個及普洱茶一罐（35克），售價為968元。不過只買一盒月餅沒有優惠，於7月4日或以前，如於網上一次過購買12盒迷你奶黃月餅八個，可由原價5376元，減價至5188元；如一次過購買6盒七星伴月禮盒，可由原價4128元，減價至3988元，折扣優惠不多。

夏日炎炎，喜歡冰皮月餅的人為數不少，當中冰皮月餅始祖大班的口味眾多，如有流沙芝麻荳蓉、西尾抹茶紅荳荳蓉、海鹽焦糖爆脆雲呢拿荳蓉、草莓綠荳蓉、榛子朱古力荳蓉、栗子荳蓉等。同時亦推出早鳥優惠，由即日至7月8日訂購皮尊貴官燕月餅（6個精裝）可享7折優惠，推廣價為369元。一直以來大班都與恒生信用卡合作推出折扣優惠，如冰皮玲瓏九星月餅（9個裝）原價為425元，早鳥優惠價為243元，使用恒生信用卡最平230元。

大班購月餅券2張 送值249元冰皮迷你月餅

其他早鳥優惠包括有：購買任何禮盒裝冰皮月餅券2張，即送價值249元的冰皮迷你月餅（2個裝）3包；或購買任何禮盒裝冰皮月餅券1張，即送價值83元的冰皮迷你月餅（2個裝）1包；購買任何冰皮迷你月餅（2個裝）每2包，即可加25元換購多1包。雖然折扣多，不過優惠只適用於各大班分店購買，不設訂購或送貨安排。

除了傳統蓮蓉月餅、奶黃月餅及冰皮月餅，不少商戶都推出全新口味。當中太古酒店集團旗下酒店推出4款禮盒套裝，包香港奕居月餅禮盒有麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉、迷你伯爵茶奶皇、無花果果仁、陳皮豆沙口味，售價為488元，由即日至7月9日使用促銷代碼「TUH22ME15」於官網訂購，可享85折優惠。

W酒店流心芝麻月餅7折優惠

香港W酒店推出流心芝麻月餅（6個裝），原價為498元，由即日起至7月31日期間可享7折優惠；香港JW萬豪酒店推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅及迷你玫瑰紅棗月盒，原價為468元，由即日起至7月8日享75折優惠；香港康得思酒店推出迷你金桔奶黃月餅，原價為438元，由即日起至7月24日享72折優惠。

采悅軒推出迷你草莓乳酪奶黃月餅，原價為328元，即日至7月31日購買，可享早鳥優惠75折。同時推出尊貴中秋禮籃，售價為2188元，當中包括北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸、特級膶腸、采悅軒X.O.醬、采悅軒自家製琥珀合桃、悅茶、迷你奶黃月餅或迷你草莓乳酪奶黃月餅（一盒）。

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