moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

月餅早鳥優惠邊間最抵？

【明報專訊】時間稍瞬即逝，今年上半年又在疫情下度過，踏入7月，不少商戶已推出月餅預訂優惠，提早預訂更可享最高55折優惠。以下盤點市面上月餅早鳥優惠，以及不同信用卡可享折扣。

明報記者 黃清瑤

奇華是本地歷史悠久的中式餅店之一，除了嫁喜禮餅，每年中秋節都會推出不同口味月餅，包括傳統雙黃蓮蓉月餅、蛋黃奶皇月餅、金華火腿五仁月餅及豆沙月餅等。今年更推出特別款式和優惠，由即日至7月15日，可以168元購買原價208元角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮券。禮盒包含4個奶皇月餅及角落小夥伴TM環保袋1個，最快可於7月16日全港分店換購。

Citibank卡買滿600元可享8折

另外，由即日至8月28日凡購買正價月餅產品滿600元可享8折。另外，如持有Citibank信用卡，由即日至8月28日，單一簽帳網購月餅正價滿100元或以上，同時輸入指定優惠碼「citimc2022」及信用卡頭6位數字，可享8折；但信用卡用戶優惠不適用於15年陳皮豆沙貢餅禮盒（8個裝）、迷你余仁生陳皮豆沙月餅禮盒（8個裝） 、角落小夥伴TM產品及其他優惠套裝。

相信不少人會記得榮華的藍黃色月餅禮盒，其傳統蓮蓉月餅一向是熱銷商品，由即日至7月17日，於網上商店購買公益月餅券組合1（即雙黃白蓮蓉月餅券2張），優惠價為392元，較原價756元便宜接近一半；網店公益月餅券組合2（流沙奶黃月餅券2張），優惠價為430元，較原價736元便宜接近40%。

半島酒店網購七星伴月禮盒減200元

如果用作送禮要夠體面，可考慮半島酒店月餅，除了迷你奶黃月餅，又有星廚圓月禮盒，當中包括迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅四個、迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅4個及普洱茶一罐（35克），售價為968元。不過只買一盒月餅沒有優惠，於7月4日或以前，如於網上一次過購買12盒迷你奶黃月餅八個，可由原價5376元，減價至5188元；如一次過購買6盒七星伴月禮盒，可由原價4128元，減價至3988元，折扣優惠不多。

夏日炎炎，喜歡冰皮月餅的人為數不少，當中冰皮月餅始祖大班的口味眾多，如有流沙芝麻荳蓉、西尾抹茶紅荳荳蓉、海鹽焦糖爆脆雲呢拿荳蓉、草莓綠荳蓉、榛子朱古力荳蓉、栗子荳蓉等。同時亦推出早鳥優惠，由即日至7月8日訂購皮尊貴官燕月餅（6個精裝）可享7折優惠，推廣價為369元。一直以來大班都與恒生信用卡合作推出折扣優惠，如冰皮玲瓏九星月餅（9個裝）原價為425元，早鳥優惠價為243元，使用恒生信用卡最平230元。

大班購月餅券2張 送值249元冰皮迷你月餅

其他早鳥優惠包括有：購買任何禮盒裝冰皮月餅券2張，即送價值249元的冰皮迷你月餅（2個裝）3包；或購買任何禮盒裝冰皮月餅券1張，即送價值83元的冰皮迷你月餅（2個裝）1包；購買任何冰皮迷你月餅（2個裝）每2包，即可加25元換購多1包。雖然折扣多，不過優惠只適用於各大班分店購買，不設訂購或送貨安排。

除了傳統蓮蓉月餅、奶黃月餅及冰皮月餅，不少商戶都推出全新口味。當中太古酒店集團旗下酒店推出4款禮盒套裝，包香港奕居月餅禮盒有麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉、迷你伯爵茶奶皇、無花果果仁、陳皮豆沙口味，售價為488元，由即日至7月9日使用促銷代碼「TUH22ME15」於官網訂購，可享85折優惠。

W酒店流心芝麻月餅7折優惠

香港W酒店推出流心芝麻月餅（6個裝），原價為498元，由即日起至7月31日期間可享7折優惠；香港JW萬豪酒店推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅及迷你玫瑰紅棗月盒，原價為468元，由即日起至7月8日享75折優惠；香港康得思酒店推出迷你金桔奶黃月餅，原價為438元，由即日起至7月24日享72折優惠。

采悅軒推出迷你草莓乳酪奶黃月餅，原價為328元，即日至7月31日購買，可享早鳥優惠75折。同時推出尊貴中秋禮籃，售價為2188元，當中包括北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸、特級膶腸、采悅軒X.O.醬、采悅軒自家製琥珀合桃、悅茶、迷你奶黃月餅或迷你草莓乳酪奶黃月餅（一盒）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]