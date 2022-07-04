陸振輝：人生四幸事 滋潤優游歲月

一是枕邊有書。生活中很多的煩惱，不過是因為書讀得太少，卻想得太多。只要多讀書、讀好書，就可以觀眾生、察天地、見自己。當你的思考方式與常人不同，就擁有更開闊的眼界，就可以應對生命中的種種不如意。精神上的豐盈，總會勝過世間萬千浮華。

二是身上無病。追求健康是退休者投資「不提前離場」的重要操作。健康就像是一個虛偽的老闆，表面上慈祥大度，就算你任性胡為，他從來只是微笑着隨意批評兩句就算了，但其實他骨子裏卻是嚴苛暴虐，所有的事都斤斤計較、苛刻記仇。任何的不敬和忽視，都會被記錄在案，最終睚眥必報，甚至令你萬劫不復。

三是有真正朋友。酒肉朋友，不過是利字當頭；良師益友，只有義字為先。落葉方可知秋，落難才可識人。君子之交雖然淡如水，但總會不常聯繫，卻從沒忘記。當你需要，他就從不缺席，你自然也會受益無窮。

四是心有所向。這不止是你喜歡的事，而是你會心甘情願地去為其付出和接受，包括苦和累。

餘生並不需要什麼驚天動地的事，只要有幸事，就足以滋潤未來的優游歲月。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]