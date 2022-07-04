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林嘉文：美元下半年料見頂 利商品貨幣

【明報專訊】上半年美元強勢的確利淡一眾外幣表現，但筆者相信美元有機會在下半年見頂，並且繼續看淡美元未來6至12個月前景，包括以下原因。

（1）隨着通脹放緩，市場對聯儲局的偏鷹預期料會減弱；（2）聯儲局以外的央行會繼續收緊貨幣政策以遏抑通脹；（3）資金有機會由美國流向估值更吸引的資產；（4）去美元化的趨勢仍然穩定地持續；（5）美國政局及其未來政策方向的不確定正在增加。

事實上，美元現時可能已經反映了不少聯儲局大幅加息的預期、全球增長放緩風險，以及相當大的避險傾向。後市美元走勢要出現逆轉，相信需要一系列的推動因素配合，當中可能包括全球央行的貨幣政策趨向一致、中國結束「清零」政策並推出經濟刺激措施，以及俄烏局勢能夠取得進展，甚至解決。

踏入下半年，假若筆者看淡美元的觀點能夠兌現的話，相信將會為一眾外幣帶來正面影響，尤其是對商品貨幣而言，因該類貨幣有望受惠商品價格上升，以及央行收緊貨幣政策所帶來的幫助。以澳元為例，雖然全球經濟增長放緩及市場傾向避險是不利因素，但隨着澳洲央行表明繼續加息，當地貿易價格比率強勁的，以及貿易錄得巨額順差，都反映澳元現時估值偏低。

早前澳元兌美元雖然失守0.70，但在0.68附近找到初步支持。雖然在美元短線仍有機會靠穩下，澳元兌美元或會先行下試0.65附近的技術支持；不過，隨着避險情緒改善，以及中國加大在基建的財政刺激，筆者相信這些發展都有望推動澳元兌美元反彈至0.73，甚至可能在中期內大幅走高。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]