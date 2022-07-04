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張玉峰：英偉達搶攻台積電霸主之位

【明報專訊】在元宇宙的狂熱下，市場對晶片的要求愈來愈高，晶片競賽勢必更為激烈。芸芸晶片製造商中，筆者最為看好英偉達（Nvidia）（美：NVDA）的前景。市場對晶片的技術領域求才若渴，具創新能力的團隊成為業務發展的英偉達的重要資產，加上公司發展具長遠目光，要超越如今的龍頭台積電（美：TSM）應指日可待。

英偉達是GPU（圖形處理器）設計的技術領導者。這些半導體晶片廣泛用於多個終端市場，包括用於遊戲、數據中心、移動計算及汽車信息娛樂系統的高端PC。據市場統計，英偉達在全球GPU（圖形處理器）市場佔有率高達逾八成，主導遊戲領域。GPU亦是數據中心的「靈魂」，各大雲端服務平台如微軟（美：MSFT）的Azure Cloud、Alphabet（美：GOOG）的Google Cloud、亞馬遜（美：AMZN）的AWS都依賴英偉達的GPU來傳送數據。

不過，該公司未有因而放慢腳步，其商業模式正從主要的遊戲行業硬件供應商，逐步轉型為人工智能係統供應商，將旗下市場擴展到人工智能和自動駕駛汽車。這個發展方向無疑顯著擴大了業務發展的潛力。英偉達是純粹設計、營銷和銷售其產品，並不會直接製造半導體。它所採用的為「無晶圓廠」模式，與第三方簽訂合同以執行各種製造步驟，以將其產品推出市場。而製造半導體晶圓的關鍵步驟則由台積電和三星電子共同完成。

筆者執筆之時，英偉達的市值大約為4650億美元（截至6月27日），使之成為標準普爾500指數第十大公司。若按市值計算，英偉達是全球第二大半導體公司，僅次於台積電。根據近乎保守的業務增長估計，英偉達的內在價值目前看似處於合理定價的範圍內。如果市場進一步走弱，有興趣的投資者不妨分注吸納英偉達。

筆者之所以看好英偉達多於台積電，主因是看好其發展潛力較台積電優勝。英偉達的戰略核心是通過研發專注於產品創新，在「研發強度」方面處於市場領先地位。在過去15年，英偉達的平均再投資與銷售比率保持在28%水平，即每宗銷售所得100元盈利，就會撥當中28元於科研發展，有關比例在行業屬高水平，可見英偉達行政總裁黃仁勳的目光較為長遠。值得留意的是，英偉達的研發成果已獲得數百項專利，這些專利亦已被用於為其創新開拓新市場，同時提高公司的競爭力。英偉達有條件由相對成熟的遊戲和可預視化市場，擴展到預期的更高增長或高性能計算市場，例如愈來愈關注人工智能的數據中心及電動車。

隨着元宇宙、電動車、數據市場的蓬勃推進，各種的技術或產品在短時間內便會有人成功複製或研究出來，故市場競爭非常激烈。「黃教主」深知在這個追趕技術的年代，公司需要不斷奔跑、搶先佈局才能一直取勝，故他相當重視團隊的創新能力。外界亦早已直言黃仁勳定律（Huang's Law）的興起，意味其將引領未來10年晶片行業的發展。總括而言，英偉達的發展潛力龐大，絕對有能力挑戰台積電的一哥地位。

惠峰國際發展董事

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[張玉峰 世界為觀]