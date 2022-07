徐家健：比特幣暫未具條件作交易媒體

反對加密貨幣的另一奇怪看法,是加密貨幣並非法定貨幣,因此不值一文。有點常識的人卻知道,貨幣的歷史比政府更悠久,而津巴布韋的法定貨幣又是怎樣一回事?不要誤會,我不是說比特幣是理想的交易媒體,我說的是資產價格從來都是由預期決定,貨幣背後有否政府支持亦跟是否騙局不一定有關。

去年9月,比特幣成為薩爾瓦多的法定貨幣。然後呢?最近一篇文章〈Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador〉說:

We conduct a representative national face-to-face survey to obtain information on bitcoin's usage and effects. Leveraging this data, we document how, despite the government's "big push" and a large fraction of people downloading Chivo Wallet, usage of bitcoin for everyday transactions is low and is concentrated among the banked, educated, young and male population.

現實是,即使成為法定貨幣,加上政府技術上大力推動,比特幣在薩爾瓦多的採用率仍然不高。另一有趣發現,是採用比特幣交易的多數是年輕且教育水平較高的男性。我的看法是,要比特幣成為有效的交易媒體,兩大關鍵因素從來是迅速的交易驗證及穩定的貨幣匯率。就這兩點,目前的比特幣還未合格。

美國克林信大學經濟系副教授

facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]