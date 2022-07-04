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何啟聰：大股東減持漸消化 騰訊牛61628

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股半年結偏軟，恒指上周四高位曾升逾百點至22,100點以上，但午後低位曾跌逾200點至21,800點以下，收市跌逾130點，未能重返22,000點以上。長假期前市場觀望氣氛濃，港股在半年結出現調整，但跌幅未算大。向上觀望在假期後挑戰22,500點的機會，支持或參考21,500點水平。

近日憂慮大股東減持的騰訊（0700），上周四跟隨大市向下，最多曾跌約3%至354元，收市仍跌近3%。向上觀望重上100天線約383元的機會，並留意能否在350元以上喘定跌勢。騰訊再遇跌勢，好倉繼續吸引資金。關注大股東減持的負面消息逐步消化後，騰訊波幅或有機會收窄，亦見有好友考慮中距離牛證，以免除引伸影響。看好或可考慮騰訊牛證61628，收回價338.88元，行使價335.88元，槓桿比率約14.8倍。相反看淡或可留意騰訊熊證56914，收回價368.88元，行使價371.88元，屬新上市產品。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]