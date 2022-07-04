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摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10443

【明報專訊】港股半年結日，恒指未能守穩22,000點，收於21,800點水平，上半年恒指累跌約6.5%。反觀美股自踏入2022年起持續調整，受通脹升溫、聯儲局收緊貨幣政策及經濟前景憂慮等因素影響，標普500指數今年來累積跌幅近20%，於6月中更一度陷入技術熊市。至於對息口走勢相對敏感的科技股走勢更差，納指今年來累跌逾28%，明顯跑輸另外兩大指數。

如投資者希望為持倉對冲風險，可因應投資組合比重，揀選合適的對冲工具。

如手持較多美股，可利用美股三大指數相關認沽證，對冲持倉下跌風險，一旦美股再現跌勢，認沽證帶來的潛在利潤可抵消正股或指數下跌的部分損失。如投資者初接觸窩輪，可考慮年期較長，如今年12月到期的條款，減少中線持倉的時間值損耗，如納指沽10443，行使價9455點，實際槓桿逾5倍，每手入場費僅1700餘元。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]