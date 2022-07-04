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廖偉強：「好磁場」重現香江

標籤：廖偉強

【明報專訊】什麼樓宇最好風水？最好風水的樓宇是否人人適合？筆者從事地產行業30多年，有幸能參觀不同區域、不同單位的樓宇，無論是納米樓或超級豪宅都有機會一睹風采。有很多人認為豪宅地段就是最好風水，這個或有道理，原因當然是成功人士能夠進駐的地區，風水自然理想；但筆者亦見證無數富豪居住在一些超級豪宅之後，事業一落千丈，所以驗證了豪宅地段的單位不是人人適合！

好的風水就是一道好的磁場，能夠帶動居住在這個地方的主人事事順利，磁場理想的居所，基本的條件是能夠令人心曠神怡，環境舒適，入住之後沒有不安的感覺，這樣就可以令到居住的人心情愉快、腦筋靈活、開心健康，對生活及工作均有絕大的幫助。對上一屆政府，正正是面對不利的磁場，原因很簡單，短短5年的時間，香港已經發生了很多的事情，包括中美之間的摩擦加劇、社會運動、新型冠狀病毒疫情等，這些事件除了影響香港的經濟，亦嚴重影響人與人之間的關係變得撕裂。由此證明，上屆政府與香港磁場並不脗合，因此無論怎樣努力，結果都會是事倍功半！

今次的特首換屆，正是香港回歸中國25周年的大日子，這些已經是好磁場的開端，加上得到國家領導人習主席的重視，能夠親臨香江主持這個重大的典禮及儀式，香港再次得到國家領導人的加持，亦驗證了好磁場的降臨。上一屆很多政府官員都飽受不同利淡因素的衝擊及壓力，工作的動力自然會減弱，今次的換屆正好將不景氣消除，新人事新作風新動力，相信會幹勁十足，這亦是好磁場的驗證；相信很多香港人都寄望今屆政府可以做得更加理想，這種集氣亦是好的磁場，筆者相信香港明天會更好！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]