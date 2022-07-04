布少明：回歸25年 港樓再闖高峰

樓價以外，回歸以來本港住宅物業註冊量，同樣受不同房屋政策及內外因素左右，同步經歷高高低低。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，以回歸年計（即以每年7月至翌年6月計算），回歸25年來二手住宅註冊量共錄約160萬宗，當中有3年交投宗數超過10萬宗，惟期間亦有3年宗數不足4萬宗，表現非常參差。

不過，隨着政府新班子正式上場，相信將延續寬鬆房策，一旦疫情受控，中港重新通關只是時間問題，「波叔PLAN」威力將全面發揮，交投有望再升，二手住宅成交或回升到6.6萬宗的較正常水平。

下半年有望「價量齊升」

展望下半年，受制疫情及尚未通關，預期下半年一二手交量雖然反彈但力度有限，料下半年一手錄約1.02萬宗成交，較上半年升逾1倍；全年計錄得約1.5萬宗。至於下半年二手成交量料錄約2.7萬宗，較上半年升近29%，全年將錄約4.8萬宗。樓價方面，估計下半年在成交回升的帶動下，有望「價量齊升」，相信在未通關前，全年樓價仍升約5%。

現時市場利好因素明顯影響力強於利淡因素，樓市正處於整固及蓄勢向上之勢，相信樓市及樓價有望在回歸25年後再創新高，步向另一榮景。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]