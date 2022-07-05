互換通爭年底前上馬 增利率工具 初期僅限北向交易 助外資對冲債券投資

明報記者 葉翠

梁鳳儀表示，過往國際投資者普遍面對利率風險問題，互換通能夠提供有效管理相關風險的工具，讓機構投資者可更廣泛地參與內地債券市場。當市場價格出現劇烈波動時，互換通亦有助減少大額拋售行為，促進兩地金融市場穩定。此外，她續稱，本港在推出風險管理產品方面有先天優勢，受益於債券通交投巨大的契機，有信心互換通會深受投資者歡迎。

梁鳳儀：助外資參與內地債市

適逢「債券通」開通5周年，金管局總裁余偉文表示，債券通已成為國際投資者配置內地債券的主要渠道，今年5月北向總成交約6750億元人民幣，佔國際投資者在內地銀行間債券市場成交量逾六成（見表2）。他又稱，債券通有序引進國際投資者，也為內地提供機會探索多級託管等制度創新。

余偉文：提升港風險管理中心角色

不過，余提到，北向通仍有很大的發展空間，目前國際投資者的持倉量僅佔內地債券市場規模的2.7%，而內地債券已納入全球主要指數，人民幣在國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）中的比重已有所提升，加上人民幣近年穩步推進國際化，國際投資者在內地債券的配置有很大的增長空間。

余續稱，下一階段的發展重點將是為北向通投資者提供多元化的風險管理工具，提升香港風險管理中心的功能。他提到，內地債券在國際投資者的投資組合中所發揮的長期策略作用日趨顯著，投資者對管理相關利率風險、匯率風險及流動性風險的需求亦日益增加，互換通作為債券通的配套工具，正正能夠更好地滿足他們的風險管理需求。

ETF通首日北向成交1.5億

另一方面，ETF通昨首日交易，北向成交額1.475億元人民幣，南向則為8413萬港元。瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，內地首次把股票以外的金融產品納入相關機制中，反映中國持續開放金融市場，預計ETF通將帶動A股市場的交投和成交金額約10%的邊際增幅。