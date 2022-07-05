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商湯再瀉近兩成 失守千億市值 D+輪投資者蝕兩成 匯豐：大量投資者仍有獲利

【明報專訊】港產人工智能企業商湯（0020）繼上周四（6月30日）股價狂瀉五成後，昨日假期結束再跌近兩成，見上市新低，收報2.54元。匯豐研究分析昨日發表報告，認為商湯股價大幅下滑，或與美國投資者退出，以及部分上市前投資者沽貨獲利有關。統計商湯上市前多輪融資，以現價計D輪投資者亦已陷虧損，不過早期投資者獲利仍以倍計。

明報記者 陳麗歡

商湯昨日收報2.54元，全日跌18.8％，失守千億市值，縮至851億元；全日成交約9.42億股，雖較上周四回落，但仍較集團首日掛牌高近兩倍。匯豐研究認為，商湯股價下跌的兩個原因，其一，商湯被美國當局列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，這可能令不少美國投資者退出；其二則是，部分上市前投資者開始沽貨獲利。

列美黑名單 或致投資者退場

據該行統計，商湯上市前共有4輪融資，以昨日2.54元收市計算，較早階段的A、B、C輪融資的投資者仍能獲利，當中首兩次的A輪投資者回報率分別達15.3倍及3.23倍，帳面獲利分別約1.68億美元及2514.9萬美元。不過，在過去兩個交易日大跌後，D輪及參與公開招股認購的投資者均損手離場，其中D+輪投資者蝕兩成，IPO投資者更蝕34％（見表）。

匯豐研究續指，商湯股價調整後，其市值相對銷售額比率（EV/sales）更具吸引力，商湯2023財年的市售率由12.78倍跌至5.96倍，仍高於美國同行企業C3.ai（美：AI）的2.48倍，但低於另一龍頭AI企業Palantir（美：PLTR）的6.5倍。

該行認為商湯仍有較大的升值空間，因其是中國人工智能的業內龍頭。匯豐研究預計，商湯強大的研發及領先的SenseCore AI基建設施將推動收入增長及營運槓桿，維持商湯「買入」評級，但目標價由8元下調至5元。

多名早期投資者發聲力撐

為穩定股價，商湯多名早期投資者昨日發聲明表示支持，其中中平資本表示，看好商湯科技長期發展前景，並對其充滿信心，認為近期股價波動，為長期投資者提供難得入場機會。

商湯另一早期投資者鼎暉投資董事長吳尚志則表示，目前人工智能市場正在加快整合及洗牌，相信未來將出現千億美元市值的龍頭企業，而商湯目前作為人工智能的龍頭企業，已在這場角逐戰中佔據先機，有望成為智慧中國智能製造基礎設施的核心資產。