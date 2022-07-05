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泰加暫停為8月後到期所有保險續保

【明報專訊】接管泰加保險的德勤公布，基於對泰加的經營及財務狀况評估，為保障客戶利益，將暫停為今年8月或以後到期的所有保單續保。泰加早前已宣布不為2月至8月到期之的士保單續保，今次為泰加在1月7日被保監局接管後，首次宣布不為小巴保險等其他保單續保。除泰加外，小巴保險僅有另外6間險企承保，不過業界指小巴意外率較低，險企相對興趣較大，預期可順利轉保。

涉1400張小巴保單

佔整體四成

泰加公布，8月到期的保單約4000張，其中約1000張為的士保單，約3000為非的士保單，9月或以後到期的保單有2.4萬張，包括4000張的士保單和2萬張非的士保單（見表）。尚未到期的保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。至於7月到期的保單，如保單持有人已收到泰加發出續保邀請並有意接納，在原有保單到期日或之前完成續保手續並繳交保費，泰加仍會繼續為其安排續保。

泰加的士保單以外業務中，僱員補償和其他汽車保險市場規模較大，分別有70間和50間公司承保，至於小巴保險由於承保公司不多，轉保相對不易。保監局表示，8月或以後不獲續保的小巴保單有1400張，佔整體市場四成。當局在考慮小巴公共服務的重要後，已開放中央分流機制，協助受影響保單持有人轉保至其他公司，現時有5間公司參與。

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，小巴安裝車速限制器後，明顯降低意外率減少賠償，市場現有足夠承保能力容納泰加小巴保單，而且業界年初已有為更大規模的泰加的士保單轉保經驗，相信小巴保單將可有秩序轉保。

業界：小巴意外率低較易轉保

香港的士小巴商總會理事長周國強亦指出，近年小巴保險錄得承保盈餘，其他保險公司接受興趣較高，業界早前也將部分到期泰加保單轉至其他保險公司。小巴早前轉保的加幅平均為7%至8%，較的士保單加價兩成為低。