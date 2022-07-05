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短期難通關 賭股全線跌 大行削3年賭收預測 料金沙澳博等需集資

【明報專訊】澳門疫情首現死亡個案，並需展開新一輪全民檢測，加上6月份賭收大跌逾六成，昨日濠賭股全線跌，跌幅最多為澳博（0880），全日跌4.8%。花旗發表報告估計，澳門最快延至明年首季始全面通關。雖然博彩企業獲母公司財政支持，但該行料金沙中國（1928）、澳博等難免要在明年集資。另該行亦削減2022至2024年賭收預測，當中2022年預測大劈三成至620億澳門元。

明報記者 陳偉燊

澳門疫情呈惡化，加上上周五公布的6月份博彩收入按年大跌62.1%至24.77億澳門元，濠賭股再成為投資者「開刀」對象。澳博及新濠國際（0200）昨日下跌4%或以上。不過，濠賭股統計過去一個月暫仍保持升幅，升幅最小為澳博，金沙中國升幅最多，升23.2%（見表）。

僅澳博目標價獲上調

花旗報告稱該行接觸的投資者普遍認為新冠疫情將會過去，並展望濠賭股的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）會回復。現時雖然處於「黎明前黑暗」，隨着疫情發展，料最快明年首季始恢復通關，濠賭股的EBITDA回復增長的時間表要延後3至6個月。

同時，花旗亦將2022、2023及2024年澳門博彩收入的預測分別再削30%、16%及16%，只有620億、1360億及1860億澳門元；濠賭股目標價則削1%至15%，當中，調整幅度最大為美高梅中國（2282），最新目標價5.65元，而唯一獲調高目標價的是澳博，上調24%至3.9元。

花旗指出，雖然多家濠賭股的母公司都願意提供財務支持，足以為博彩企業「撐到通關」，不過該行估計在極端情況下，金沙中國、澳博、永利澳門（1128）及新濠博亞旗下Studio City，至明年仍有集資的需要。

競投賭牌前 六大賭股料獲重估

花旗更預期，澳門將於8月份展開賭牌競投，若愈少人競投，現有牌主勝算愈高，屆時市場亦更傾向在競投結果公布前，重估六大牌主的價值。