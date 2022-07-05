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莎莎料今年毛利率升 花旗有保留料續虧損

【明報專訊】莎莎（0178）連續3年錄得虧損，花旗昨發表報告，引述管理層稱未來3年設定目標網上銷售收入增長四成，又預計今年度的毛利率將受惠於銷售組合變化，可由去年的37%提高至42%。不過花旗對毛利率增長有保留，認為集團今年度仍會錄得虧損，維持「沽售」的投資評級，目標價0.92元。

管理層目標網購額3年增四成

莎莎績後首日股價疲弱，昨日收市跌逾4%至1.38元。花旗引述管理層表示，考慮到本地需求及今個財年至今的表現，預計香港銷售將會穩定增長。管理層又預計，獨家品牌在銷售組合的佔比擴大，毛利率可提升至42%，如果不再大規模爆發疫情，港澳業務便可收支平衡。

不過，花旗認為莎莎要改善毛利率具挑戰性，加上第一季度的表現疲軟，預計今年度仍會虧損，但有機會在下年度扭虧為盈，將莎莎目標價由0.9元輕微調高至0.92元。

Jefferies報告則稱觀察到市場競爭更加激烈，包括日本藥妝店在港開業，加上海南島及韓國的免稅店近日新增網購業務，產品將更吸引內地消費者。

Jefferies認為，管理層計劃發展及加強獨家或自家品牌以應對競爭，上一個財年的獨家品牌、平行進口、本地採購產品分別佔銷售額的30%、25%至26%、44%至45%，相信加強獨家或自家品牌有助改善毛利率。該行續給予「持有」評級，目標價1.65元。