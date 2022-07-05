Tesla交付量按季轉跌 上半年比亞迪超前 新能源車銷量稱冠

上海解封 6月交付創新高

有迹象顯示，Tesla多個中國競爭對手也受到市場低迷的影響，但交付量的跌幅較Tesla小，這大概由於其生產基地未受封城的直接影響。在江蘇生產的理想汽車（2015），次季交付量為28,687輛，按季跌10%。生產基地為於安徽的蔚來（9866），第二季交付量為25,059輛，略低於首季的25,768輛。在廣東生產的小鵬汽車（9868），第二季交付量為34,422輛，按季跌0.4%。

分析指出，生產基地位於上海以外的汽車製造商，避過受到封城的最壞影響，但交付量的同比增幅仍大幅放緩。小鵬汽車次季交付量按年增97%，遠低於去年同期的439%增幅。理想汽車次季交付量按年增63%，低於去年次季的166%增幅。蔚來次季交付量按年增14.4%，而去年第二季按年增111.9%。

Tesla次季交付量按年增25%，同樣低於去年同期的122%增幅。不過中國唯一在次季實現交付量按季增長的新能源汽車製造商比亞迪（1211），與Tesla的競爭領域並非完全相同。Tesla只銷售純電動乘用車，而比亞迪也銷售混合動力車型。

儲銀料美次季陷技術衰退

本周最重要的數據，是周五公布的美國6月非農新增職位及失業率。根據道瓊斯數據，經濟學家預計6月非農新增就業人數為25萬，雖較5月的39萬增幅放緩，但增長依然穩健，而失業率將維持在3.6%。不過迹象顯示，美國經濟衰退的風險增加。亞特蘭大聯儲銀行的經濟模型預計，美國第二季GDP按季折合成年率收縮2.1%，較6月27日預測的增長0.3%大幅下修。由於美國首季GDP按季折合成年率收縮1.6%，意味美國可能連續兩季經濟收縮而陷入技術衰退。

末日博士警告股市暴跌五成

摩通首席美國經濟學家Michael Feroli發表報告，將美國GDP預測下調至「危險地接近」衰退，將第二季GDP按季折合成年率的增長預期，由2.5%下修至1%。野村證券預期，美國可能於第四季開始出現5個季度輕微而長期的經濟萎縮。有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，美國可能陷入嚴重衰退，或會導致股市暴跌五成。資金流入債市避險，美國10年期國債孳息率上周五跌穿2.9厘。

（綜合報道）

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