輸入通脹 德31年首錄貿易逆差

進口額增28％遠超出口

德國5月的能源、食品及零件等進口價格按年升幅超過30%，相比下，出口價格的升幅只有進口價格升幅的一半左右。牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家Oliver Rakau指出，即使經通脹調整的數據不那麼引人注目，但外貿仍然會對德國的經濟增長帶來負面影響，因為經濟產出也以實際貿易金額計算。

德國副總理哈貝克（Robert Habeck） 警告，德國需為天然氣停止供應做準備。他表示，如果天然氣供應繼續下降，價格繼續上漲，能源市場將出現雷曼兄弟的骨牌式效應。德國政府正考慮緊急立法，使消費者和企業平均分配不斷上漲的天然氣成本。

環球通脹加劇，土耳其6月消費物價指數（CPI）按年升近79%的24年新高。2017年以來，土耳其通脹升幅一直處於雙位數。近期由於能源等大宗商品價格飈升，令該國通脹率加劇，但土耳其央行未有收緊政策應對。

此外，歐洲央行昨表示，計劃調整其企業債券持倉，以支持污染較少的企業。這是該央行迄今，將環境因素納入貨幣政策的最重大措施。歐洲央行稱，未來幾年到期的大量債券贖回後，將再投資於更符合減排目標的企業。

（綜合報道）

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