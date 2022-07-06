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摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網

【明報專訊】長和系李嘉誠旗下長實（1113）、長建（1038）及電能 （0006） 共同持有的英國配電業務UK Power Networks（UKPN）今年初獲財團洽購，惟日前外電引述消息稱，最終長和系拒絕該收購提案。摩根大通發表報告透露，雖然作價已高達其監管資產價值（RAV，Regulated Asset Value） 估值的兩倍，不過在通脹高企的環境，長和系有望進一步提高叫價，預計長和系將繼續保留資產，等候更佳併購機會及善價而沽。

作價RAV 估值2倍 仍被拒

長建昨日收市報48.9元，升0.31%；電能報49.5元，跌0.1%。據悉UKPN今年初獲財團以作價約150億英鎊（約1423億港元）洽購，不過長和系臨時提價，最終令雙方未能達成協議。摩通指出，今次交易作價高達RAV的兩倍，較早前英國國家電網收購西部電力分銷的估值1.6倍還要高，如成事有望淨套現400億港元；不過，由於UKPN的收入和資產基礎與通脹掛鈎，通脹上升有利業務表現，今次長和系有機會終止出售資產，反映UKPN將有更佳價值。

受惠通脹 反映業務價值升

此外，該行提到英國通脹在5月升至40年高位，監管資產如UKPN的價值有機會持續向上，包括RAV超預期及收入增長，故不急於售產。摩通預計長建及電能短期未必有超大型的併購目標，將保留有價值的資產，再耐心等待更好的併購機會，亦會繼續為投資者提供約5%至6%收益率。該行維持長建及電能「增持」評級。