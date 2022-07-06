moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性

標籤：經濟

【明報專訊】全球最大的鈀生產商及鎳礦巨頭Norilsk Nickel（俄：GMKN）大股東、俄羅斯第二大富豪Vladimir Potanin，接獲Norilsk第二大股東俄鋁（0486）提出合併建議，雙方擬就此進行討論。Potanin接受《金融時報》查詢時稱，公司與俄鋁合併，可確保在面對制裁時獲得額外穩定性，同時將Norilsk股東基礎分散，甚至獲得俄羅斯政府的支持。

明報記者 陳偉燊

受合併消息刺激，俄鋁股價全日急升11.4%，跑贏所有在港上市的資源股。Potanin在接受Interfax訪問時稱，就算現時英國對他實施制裁，只影響他個人。至於Norilsk本身營運會如常履約付運，亦會評估與英國銀行的往來關係，不排除有些貸款需要提早償還，但暫不影響公司穩定性。

Potanin：英國制裁 只影響個人

另Potanin接受俄羅斯RBC電視訪問時稱，過往他們對合併一般持負面態度，亦不覺得會產生協同效應，認為彼此有不同競爭優勢，但現時有其他因素出現，當中包括一些可持續性的問題，亦與環保議題有關，例如俄鋁是以「最綠色」方法生產鋁，Norilsk生產的鎳及鈀則是生產驅動綠色經濟的電池的必需品。在環顧種種因素下，令他重新考慮俄鋁的建議。

俄烏爆發戰爭 俄鋁股價累跌五成

自俄羅斯年初入侵烏克蘭爆發戰爭，俄鋁為少數仍可以在俄羅斯市場境外可以買賣的股份，但在港主要銀行已不能夠買賣該股。同時在投資者持續沽貨下，俄鋁股價至今累跌五成，過去一年亦累計跌近三成，目前市值約551.51億元。至於Norilsk在英、美兩地上市的存託股份，自今年3月初已被當地監管機構暫停交易，停牌前市值已跌至46.4億美元（約364.12億港元）。

Norilsk現為全球最大鈀生產商

根據公開資料，現時Potanin在Norilsk持股34.6%，俄鋁持股26.65%，應佔Norilsk市值97.04億元。現時俄國首富歐柏嘉旗下EN+在俄鋁持股56.88%，估計即使俄鋁及Norilsk以換股形式合併，EN+仍可確保大股東地位。

Norilsk現時為全球最大的鈀生產商，其在鎳、鈀幾佔全球兩成及四成生產量。兩家公司曾發生股權爭抝，Norilsk曾多次發出建議，向俄鋁購回手上的股份。後來兩者在2012年底達成協議，Norilsk確定派息政策。若雙方合併，更實現深層次合作。