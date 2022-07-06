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迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿

【明報專訊】米奇老鼠一直是迪士尼（美：DIS）最具代表性的卡通人物，不過迪士尼對其部分版權將於2024年屆滿。迪士尼的第一代米奇老鼠於1928年誕生。根據美國版權法，迪士尼對其版權將在作品初次公開後的95年，即2024年自動失效，屆時公眾可採用米奇老鼠初版的形象進行創作。

公眾可用初版形象創作

第一代米奇老鼠於黑白卡通片《汽船威利號》（ Steamboat Willie）首次亮相。美國國家歷史博物館指出，米奇老鼠面世以來，外表和性格多次轉變，早年調皮的米奇看來更像老鼠。

翻查資料，目前的米奇老鼠形象，是在1940年代開始演變而成。加州大學洛杉磯分校法學院的版權法專家Daniel Mayeda指出，迪士尼仍然將保留對米奇老鼠任何後續變化的版權，直至它們屆滿95年。

迪士尼已失去部分早期卡通角色的版權，外界可對這些角色重新創作。例如迪士尼在1960年代購入1926年面世的小熊維尼及豬仔等角色的版權後，創作了後續的維尼版本，但其對初期的維尼版權已於今年初失效。有製片商把初代的維尼和豬仔魔改成恐怖片，並準備稍後推出。

Mayeda指出，版權有時限，但商標可永久擁有。迪士尼可將角色的用語、配飾等註冊為商標，當公眾使用迪士尼失去版權的角色時，若表達方式令人聯想起迪士尼，理論上可被視為侵犯迪士尼商標。

（綜合報道）

[國際金融]