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徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣

【明報專訊】昨日提到，國際結算銀行（BIS）的年度報告中，一個重點是對全球通脹產生的金融風險感到憂慮，另一個重點則是加密貨幣，他們的用詞是「未來的貨幣體系」。

區塊鏈交易費用高 或遭黑客竄改紀錄

報告中， BIS強調加密貨幣及「去中心化金融」（Decentralised Finance, DeFi）帶出的金融風險，例如Terra及UST一夜清零、多個DeFi先後被黑客入侵而造成嚴重損失，同時DeFi的交易費用仍遠高於現時的中心化交易所，佔總交易比例極低，未能有效對中心化金融機構發起衝擊等，並指出區塊鏈技術的交易費用（即「礦工費」或「認證費」）高昂，而一旦區塊鏈的價值下跌，黑客就可以用更低的成本作弊，甚至竄改交易紀錄，對用戶沒有保障。

同時，BIS引用調查數據，指出加密貨幣的本質並非「貨幣」，而是投機資產。其調查發現，用戶的活躍度與Bitcoin價格有極高的關連性，超過三分之一為年輕投資者，而年輕人更願意承受風險，並視他們為具投資式資產，而非儲值式資產。同時，他們也發現過去兩年機構投資者大幅度進入加密貨幣圈，並利用表外方式隱藏資產，或有機會對傳統金融市場構成風險。更重要的是，個別大型銀行都進入加密貨幣市場，例如渣打（2888）及花旗銀行等（見圖），目前每家銀行的投資金額約為2億美元，約佔銀行一級核心資產（Core Tier 1）約0.1%至1.5%。

BIS認為，雖然目前加密貨幣佔銀行的資本比率仍微不足道，但隨着更多機構投資者入場，加密貨幣更應作出相應的規管，及要對銀行持有的加密貨幣作出更多緩衝措施，來應對其高波動性。

BIS：區塊鏈技術可作「未來貨幣制度」討論

雖然加密貨幣被BIS批評得幾乎一無是處，不過，他們也認為，部分與區塊鏈相關的技術，可以作為「未來的貨幣制度」來討論。例如由央行發行的數碼貨幣（CBDC），並將每一個國家的央行都成為一個節點（Node），就可以引用「去中心化模式」進行交易驗證，平衡了快速交易及可信賴的要求，更研究引用區塊鏈的「零知識」認證技術，讓交易速度進一步加快，並有望改變目前海外跨行轉帳出現的各種問題。具有編程功能的CBDC，也可以將支付引入更多場景之用，促進經濟，也可以對資金流向作出適當規管。

BIS的立論及願景非常理想，惟僅限於各國遵守國際規則的和平時期。如果引用俄烏戰爭為例，歐美國家要切斷俄國的金融聯繫，如果建立了央行間的去中心化交易平台，各國斷開俄羅斯的聯網速度，會否比俄羅斯央行強行兌換美元快？如果全球分為兩派陣營，掌權的一方會否利用「暴力民主」方法修改匯兌紀錄，從而令弱勢方出現金融風險及經濟危機？這都是BIS報告中未有深入探討的問題。

央行倘介入貨幣交易 損銀行收入

從報告中得到的重點是，貨幣制度仍會持續變化，貨幣交易有機會由私人銀行及支付公司處理，逐步變成央行直接介入，省卻大量交易費用，但銀行及支付公司的收入或會受到影響。另一方面，雖然BIS強調加密貨幣高風險及需要加強監管，但未有具體政策。目前市場關注各國如何監管穩定幣（Stablecoins）及限制投資者進入加密貨幣市場，加上宏觀「收水」影響，都會繼續左右加密貨幣的價格。

[徐風 隨風投資]