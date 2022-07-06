柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長

近月人民幣匯價波動，上月曾創出1年半新低，過去兩日又忽然回升。劉曙明表示，人民幣日前走貶主要是中國經濟下行速度快及壓力大，不少分析機構預期內地國民生產總值（GDP）增幅會比原先預期低，令人民幣匯價增添壓力。當中，內地今年GDP目標為增長5.5%，柏瑞投資估計全年只能增長3.5%。

人幣暫回穩 未有條件走強

不過，近兩個月，人民銀行開始減息及推出財政刺激政策，甚至增加投資基礎建設等，都會令經濟下行壓力得以紓緩。劉曙明估計由現時至年底，中國內地經濟會保持平穩增長。值得留意的是，中國內地通脹壓力比歐美國家，甚至其他亞洲國家低，因此相信中國經濟最壞情况已過，雖然未至於出現強勁反彈，但料難再有下行空間，在這個背景下，未來人民幣走勢亦會相對穩定。他補充，人行不希望人民幣過於強勢，而且目前未有條件讓人民幣走強。

他表示，目前內地工業及製造業受惠政策放寬及國家投資，復蘇進展比較好，但仍有許多問題需要解決，尤其是消費方面，之前的封城政策令民眾憂慮可能突然再出現相同情况，以致外出及消費意欲大減。從數據可見，即使目前內地大多數城市已經解除封鎖，不過復蘇速度不及2020年時的報復式反彈。

內房違約率下半年料續高企

長久以來，房地產行業一直是貢獻中國經濟較大的產業，惟劉曙明對內房企業看法保持審慎，儘管國家推出多項相關刺激政策，但由於民眾憂慮封城政策突然出現，令房地產行業未有太大反彈。他續稱，未來6至12個月，內房債違約問題依舊存在，尤其是一些負債率偏高、觸及紅線的企業，他們難以再獲得貸款融資，預期下半年違約率仍然高企。

儘管如此，不代表所有內房債都不值得投資。早前有消息表示，內地將為5家民企內房啟動信用保護工具融資，部分企業可以再融資及持續經營，相信可以為市場帶來正面的影響。事實上，內地一些省市正持續鼓勵置業，如放寬可購買物業數量，相信會為行業帶來一定提振作用。他相信，當市場的不穩定因素消散，放寬政策的效用將可反映出來。現階段，投資者宜選擇有條件繼續營運的企業，避開財政陷入困境及高負債比率的企業。

對於亞洲債券前景，他預期2023年上半年仍繼續平穩復蘇，之後要留意明年第二季美國利率走勢，以及美國是否陷入衰退。目前，除中國內地市場，環球多國央行正持續加息，因此建議投資者避開本地貨幣計價債券；倘若投資美元計價債券，要選擇短存續期，兩至三年存續期會較理想。另外，由於中國經濟發展平穩，可以考慮投資內地債券，當中投資級別債券受惠國家政策，回報表現會優於高收益債券。

另外亦可留意商品，他表示：「過去兩年已看好能源行業，儘管預期未來12個月仍會做好，但建議投資者不要過分進取，因為增長放緩風險仍較高，如近期看到部分資源價格下跌。」短期而言，較看好石油及燃氣，看淡與經濟相關度較高的金屬類別，一旦經濟放緩，金屬價格會較石油更為敏感。

新興市場選企債不揀國債

新興市場債券方面，除了上述提及要避開本地貨幣計價債券，亦要避免投資國家債券，因為普遍新興市場國債的存續期較長，而且與美息關係密切，倘若短期美國利率持續上升，新興市場國債表現會一直下挫。他建議投資者應增持新興市場企業債，以及選擇中短存續期策略。

總括而言，環球經濟未如理想，將直接影響股市表現，債券相關度相對較低，只要沒有出現違約情况投資者都可以獲取回報。當中最大風險是利息走向，及目前市場是否已經消化加息預期，因此選擇短存續期會是目前市况下的最佳策略。

明報記者 黃清瑤

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