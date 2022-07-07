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大灣區GBA專題：香港「匯款專戶」 配對內地「投資專戶」即可交易

【明報專訊】雖然現時中港兩地仍然未通關，不過，港人仍可在香港完成開戶手續，首先，要選擇參與跨境理財通的香港銀行，並開立一個有跨境匯款功能的新銀行帳戶作為「匯款專戶」。下一步要在該香港銀行的內地伙伴銀行開設有投資功能的帳戶作「投資專戶」，如投資者已在該內地伙伴銀行持有投資功能的帳戶，可把該戶口指定為北向通投資專戶。最後，香港銀行的「匯款專戶」會與內地銀行的「投資專戶」配對，就可交易。

個人匯款額度為100萬元人幣

由於北向通投資需要使用人民幣交易，投資者可使用自有人民幣，或在香港的離岸市場兌換人民幣，然後存入或轉入匯款專戶，再透過匯款專戶，把人民幣資金匯款到內地的投資專戶即可。匯款額度方面，個人額度為100萬元人民幣。

目前而言，可選購的北向通產品主要為中低風險的存款、債券和基金。

就以匯豐中國為例，可選擇投資債券基金、混合型基金和貨幣市場基金。當中就以易方達安心回饋混合型證券投資基金（產品代碼：001182）為例，屬保守混合型產品，風險等級為3，即中風險。從過去3個月表現來看，基金升2.52%，過去1年升3.04%。上投摩根天添盈貨幣市場基金E類（產品代碼：000857）屬貨幣市場基金，風險等級為1，即低風險。基金過去3個月升0.5%，過去1年升2.2%。

[活在灣區]