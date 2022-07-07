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SOHO中國CFO被指涉內幕交易受查 《環時》：絕非空穴來風 事件傳涉黑石收購

【明報專訊】曾多次傳獲私募基金收購的SOHO中國（0410），昨日爆出首席財務官倪葵陽涉內幕交易被警方帶走調查。據內地官媒《環球時報》引述消息人士報道，近日微博爆出倪葵陽因涉嫌內幕交易被查事件，而且公司多名高管亦被調查，指事件「絕非空穴來風」，惟報道未有提及更多詳情。

明報記者 方楚茵

截至昨晚，SOHO中國仍未發公告回應傳聞，本報曾向SOHO中國查詢，暫未獲回覆。集團股價昨日跌逾2%，收報1.44元。

SOHO暫未回應事件

上月底內地網上流傳一幅疑似SOHO中國內部員工的微信對話截圖，內容提到倪葵陽被警察帶走調查，「可能與2021年『某石』收購期間內幕交易有關，多名SOHO中國高管也同時被調查」，對話又提到「倪（葵陽）在股市上套取大量現金，公開跑路」，餘下對話顯示「公司拖欠我們的工資什麼時候才能發下來」，「工資都沒着落了」等，或反映集團或涉拖欠員工工資。

網傳員工微信對話

指倪股市大量套現跑路

翻查資料，被指是內幕交易來源的「某石」，似乎指向美國私募基金黑石（Blackstone）。事緣黑石在2020年3月突然傳出以每股6元、相當於逾倍溢價收購並私有化SOHO中國，當日帶動股價急升，惟其後受疫情及債市波動等影響，令交易停滯，頻傳觸礁，最終在同年8月SOHO中國終止相關私有化磋商（見圖）。

其後，SOHO中國再傳獲另一私募基金高瓴資本青睞，惟即日遭高瓴否認。最近一次在2021年6月，黑石再以每股5元，溢價近31.6%私有化SOHO中國，大股東兼創辦人潘石屹、張欣夫婦僅保留合共4.68億股股份，即約SOHO中國的9%已發行股本，私有化後退居第二大股東。惟交易再度受阻，原因包括疫情下估值受影響、私有化價格較前次為低，加上集團近年頻頻賣產，股東質疑潘石屹夫婦賣產「跑路」等，SOHO中國私有化案頻傳「卡關」在「反壟斷審查」，最終在2021年9月黑石再次終止私有化計劃。

至於被指受查的倪葵陽，翻查公司年報資料，現年44歲，早在2008年7月加入SOHO中國，自2011年起出任公司的財務總監，於2014年出任公司副總裁，同年集團時任首席財務官林戰離任，其職務懸空至2018年10月，由倪葵陽接任至今。

倪2008年加入SOHO

由於早由開發商轉型做「包租公」的SOHO中國，過往業績會多由前總裁閻岩、創辦人潘石屹及張欣等主持，惟閻岩離任後，集團近年頻頻賣產及傳出賣盤，市場頻傳潘石屹夫婦在生意上已無心戀戰，少有公開交代業績，倪葵陽亦罕有露面。不過，愛好攝影的潘石屹不時為旗下員工拍照並上載至社交平台，倪葵陽曾是主角之一。