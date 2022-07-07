moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港PMI回落至52.4 營商情緒轉淡

【明報專訊】標普公布6月份香港採購經理指數（PMI）報52.4點，連續3個月處於50點以上的擴張區間，不過指數較前一月跌2.5點，顯示本港私營經濟雖然繼續自第五波疫情後擴張，但增長率較5月放緩。報告提及，相對過去兩個月樂觀情緒，6月營商情緒轉淡，受訪企業稱最新一波疫情削減營商信心，為客戶以至整體私營經濟，帶來不明朗影響。

海外需求重現緊縮

6月PMI自5月時的11年來高位回落，標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，主要受增加訂單與業務活動擴張減慢影響。企業新接訂單雖連升3個月，但受新冠疫情長期效應影響，升幅較上月放緩。海外需求在6月重現緊縮，內地新訂單更連跌13個月，整體訂單需由本土市場支撐，不過前景不明朗因素增加，削弱營商信心，企業採購活動萎縮。因應新訂單增長放慢，企業於今年減少購買及投入原料，令採購庫存僅輕微增加，不少受訪企業特別提及，將會積極減少投入原料和半製成品的現有庫存。

不過，由於工作積壓連續3個月增加，企業在6月仍增聘人手。供應鏈方面，供貨時間連續14個月拉長，惟拖延程度改善至5個月以來最低。此外，6月香港企業整體投入成本再度上升，將目前的通脹期推至21個月，但增速已減緩至15個月低位。

企業持續增聘人手

採購價格的急劇升幅，主要來自原材料及運輸成本飈升，加上薪資成本加重，因而令企業的成本負擔膨脹。Laura Denman表示，一旦疫情回穩、防疫政策放鬆，香港私營經濟增長動力有望全面反彈，不過投入成本的通脹壓力尚未緩解，經濟的下行風險仍在。