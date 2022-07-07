moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

大摩列收息股名單 39股上榜

【明報專訊】市場預期經濟衰退風險上升，摩根士丹利表示，上半年投資者尋求穩定高息股，拋售不穩定派息的股份，正是2020年經濟衰退時的迹象。不過，在經濟衰退風險升溫下，不等於高息股一定跑贏大市，投資者需留意企業資產負債表及現金流。大摩列出39隻亞太區股份名單符合其預期，預料2023年度股息率將增加，當中包括港股中遠海控（1919）、海豐國際（1308），預測股息率均高逾16厘；該行同時警告部分股份股息率或下調，包括玖龍紙業（2689）

警告高息不等於跑贏大市

大摩的「收息股名單」繼2020年上半年之後，首次在今年第二季跑贏MSCI亞太（日本除外）指數及高息股指數，分別高出6.1個百分點及6.9個百分點，並預計下半年投資者會將焦點由通脹及利率風險，轉至着眼衰退風險和股息風險。投資者因憂慮經濟衰退而選擇高息股，卻不一定能夠跑贏大市。大摩強調，若只留意歷史紀錄中股息較高股份，反而會墮進「價值陷阱」。擁有強勁資產負債表及穩定經常性現金流的企業會是高息股首選。

當中，大摩列出一些股息率再向上的高息股，預測中遠海控由現時股息率9.3厘升至16.5厘；海豐國際由10.5厘升至16.5厘；中石油（0857）由7.3厘升至9.3厘。該行同時預測玖龍紙業將面臨減派息的風險，由現時股息率7.3厘下調至3.7厘。