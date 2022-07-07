潤地擬接華夏幸福武漢逾百億項目

穆迪降級 寶龍急跌近7%

華夏幸福昨日披露，截至6月底在《債務重組計劃》中，金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1186.03億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計104.44億元；截至6月底止，累計未能如期償還債務金額合計461.25億元。

華夏幸福昨午後股價抽高，曾見3.39元，全日升2.55%，收報3.22元；潤地則跌1.91%，收報36港元。至於日前遭國際評級機構穆迪降級的寶龍地產（1238），昨全日跌近7%，收報1.22港元，曾低見1.19港元。

穆迪將寶龍的企業家族評級由「Caa1」降至「Caa2」，高級無擔保評級由至「Caa2」降至「 Caa3」，展望負面，並指降級是在寶龍近日為兩筆美元債券提出交換要約後，以反映其流動性風險增加。負面前景則反映寶龍在具挑戰的融資環境下，解決到期的短債的能力存在不確定性。