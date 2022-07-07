華府傳施壓 進一步限光刻機售華

【明報專訊】據彭博社引述消息人士報道，華府正向荷蘭晶片光刻機供應商ASML及日本晶片商施壓，要求禁止向中國出售較舊的晶片製程技術，通過擴大現時的限制政策，以遏制中國企圖成為全球龍頭晶片商。消息人士稱，有關美國官員正游說ASML等同行企業，若後者同意，將擴大目前限制進入中國的晶片設備範圍及類別。外交部發言人趙立堅昨日回應有關提問時稱，「這是典型的技術恐怖主義」。
事實上，華府向ASML施壓，始於前任美國總統特朗普，當時主要限制先進製程技術極紫外光設備（EUV），其主要用於電動車及智能手機的晶片製造。而是次範圍擴大至較落後製程深紫外光刻設備（DUV），這意味將對中芯國際（0981）及華虹半導體（1347）等中國晶片製造商造成潛在打擊。昨日中芯股價跌2.4％，華虹跌1.7％。
彭博分析師表示，如果向中國禁售DUV設備，ASML的銷售額或縮5%至10％；比起其他同行的影響較小，因為ASML已向中國禁售EUV；相反，其同行約有25%至30％的銷售來自中國。
知情人士稱，有關問題是美國商務部副部長Don Graves於5月到訪荷蘭討論供應鏈議題時，私下談及的內容。
消息人士又稱，Don Graves更參觀了ASML的總部，又與首席執行官Peter Wennink會面。另一消息人士稱，荷蘭政府尚未同意就ASML向中國晶片商實施任何額外限制，因為或會損害與中國的貿易關係。