moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

三菱日聯擬沽清大新10%股權 大新系周二曾炒上 雙方拒評論

標籤：經濟

【明報專訊】傳統華資金融企業大新金融（0440），股權或將有變動，彭博社引述消息人士表示，其第二大股東日本三菱日聯金融集團，有意全數沽售其持有的3202萬股，佔大新金融股權10.02%。消息人士表示，三菱日聯（MUFG）一直想出售手上持股，並就此多次檢討。大新回應查詢時拒絕評論，三菱日聯亦拒絕向彭博社置評。

明報記者 歐陽偉昉

大新金融昨日曾跌4%，下午跌幅收窄至1.26%，收報23.5元，成交量為76.04萬股。據彭博統計，大新金融在周二成交量急增至3380股，創歷來紀錄，其中3160萬股以24.25元成交，當日收市報23.8元，上升6.01%。子公司大新銀行（2356）昨日則跌2.28%，收報6.42元，周二成交同樣明顯急增，當日上升3.79%。三菱日聯與其他日本銀行股一同下挫，昨日收報710日圓，下跌4.44%。

2019年起接連減持

三菱日聯持股繼承自其前身三和銀行，在2000年自同為日系的三井信託銀行（現為三井住友信託銀行），以每股31.2元收購大新金融12.3%股權，作價9.38億元。三菱日聯在2008年3月曾經再以4.71億元購入大新金融新股，每股作價55.75元，股權增至15.51%，2014年亦跟隨大新配股，維持股權比例。

不過，大新在2019年1月，以每股38.17元回購1550萬股，總值5.92億元，三菱日聯持股比例降至10.56%，至2020年3月，三菱日聯再次以28.66元沽出341.33萬股，套現9783.52萬元。該行在2019年表示，已進行策略檢討，審核其戰略投資，應對監管加強環境及強化資本運用，因應營運環境變化，決定減持大新金融持股。該行稱大新金融仍為其在港的重要合作伙伴，不過仍未決定會否全數出清大新持股，將繼續檢討。

三菱日聯代表上月辭大新非執董

上月底三菱日聯派駐大新董事會的吉川英一退休，辭任非執董後，三菱日聯未有委任新董事，目前代表僅有三菱日聯香港分行顧問顏淑芬出任獨立非執董。大新金融在2017年出售大新人壽予內房企業泰禾集團後，其主要資產為74.37%大新銀行股權，以及經營產險大新保險和澳門保險。