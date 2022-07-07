華置又損手 上半年投資蝕2.45億元

強調非現金項目 不影響現金流

華置披露，集團出售若干於香港上市的股票，預期已變現收益約1500萬元，將錄為其他全面收益。至於其他金融資產的浮動價值，集團預計於期內錄得未變現虧損約3500萬元，將錄為其他全面支出。兩者均不會在損益表內列帳。

期內，集團亦出售若干證券投資及財資產品，主要包括於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品，預計帶來已變現收益約2500萬元，但集團亦估計餘下資產於上半年之未變現虧損淨額達2.1億元，兩者皆將於上半年於損益表中確認。

翻查資料，華置曾經投資於多間內房股份及債務工具，包括深陷債務危機的中國恒大（3333）及佳兆業（1638），兩者的股份仍然停牌。

股價昨報2.25元 升0.9%

在內房危機下，佳兆業和恒大的股價早已經大跌，華置持有的佳兆業債券以及恒大股票已經於上年度帶來巨額虧損，拖累集團去年全年證券投資及財資產品之虧損達19.96億元。華置昨天收報2.25元，上升0.9%。